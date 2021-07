Chi è nato oggi 23 luglio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 23 luglio. Iniziamo da Woody Harrelson, nato in Texas nel 1961 e famoso per aver interpretato film come Larry Flynt – Oltre lo scandalo, Oltre le regole – The Messenger, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Non è un paese per vecchi, Chi non salta bianco è, Proposta indecente e Assassini nati – Natural Born Killers, oltre che il personaggio di Martin Hart nella prima stagione della serie televisiva True Detective.

È nato oggi a Londra nel 1989 Daniel Radcliffe, diventato famoso vestendo i panni di Harry Potter nella saga cinematografica tratta dai libri scritti da J. K. Rowling e poi inteprete di molti altri film Giovani ribelli – Kill Your Darlings, The Woman in Black, Il sarto di Panama, Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein, Swiss Army Man – Un amico multiuso, Now You See Me 2 e Imperium.

Tanti auguri anche a Michelle Williams, nata in Montana nel 1980, diventata famosa come interprete di Jen Lindley in Dawson’s Creek ma anche quattro volte candidata all’Oscar per I segreti di Brokeback Mountain, Blue Valentine, Marilyn e Manchester by the Sea. Tra le sue altre interpretazioni degne di nota ricordiamo quelle nei film Tutti i soldi del mondo, Station Agent, Wendy and Lucy, Synecdoche, New York, La terra dell’abbondanza, Shutter Island, Il grande e potente Oz, The Greatest Showman e Venom, oltre che della miniserie Fosse/Verdon per la quale ha vinto un Golden Globe nel 2020.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com