Chi è nato oggi 22 giugno: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai personaggi famosi che spengono le candeline il 22 giugno. Sono nati oggi, infatti, moltissimi VIP, con una certa prevalenza di coloro che si sono dedicati al cinema ma non soltanto. Cominciamo con Meryl Streep, nata in New Jersey nel 1949 e vincitrice di tre Oscar oltre che di moltissimi altri premi e riconoscimenti. Tra le sue tante intepretazioni ricordiamo quelle nei film Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie, The Iron Lady, Il cacciatore, La donna del tenente francese, Silkwood, La mia Africa, Ironweed, Un grido nella notte, Cartoline dall’inferno, I ponti di Madison County, La voce dell’amore, La musica del cuore, Il ladro di orchidee, Il diavolo veste Prada, Il dubbio, Julie & Julia, I segreti di Osage County, Into the Woods, Florence, The Post, Manhattan, Innamorarsi, La morte ti fa bella, La casa degli spiriti, The River Wild, La stanza di Marvin, The Hours, The Manchurian Candidate, Mamma Mia!, È complicato, Il matrimonio che vorrei, Piccole donne e The Prom.

Compie gli anni oggi anche Cyndi Lauper, nata a New York nel 1953 e vincitrice di due Grammy Awards, un Tony Award e un Emmy Award. Tra i suoi brani più noti possiamo sicuramente nominare Girls Just Want to Have Fun, True Colors e Time After Time.

Festeggia oggi anche Margareth Madè, nata in provincia di Catania nel 1982 e protagonista di film come Baarìa, Una donna per la vita, …e fuori nevica, Il velo di Maya oltre che di fiction e miniserie televisive come La mia casa è piena di specchi.

