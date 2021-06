Chi è nato oggi 21 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 21 giugno. Sono nate oggi, infatti, molte celebrities. Partiamo da Lana Del Rey, nata Elizabeth Woolridge Grant a New York nel 1985 e diventata famosa grazie all’album del 2012 Born to Die che ha venduto sette milioni di copie in tutto il mondo. Candidata più volte ai Grammy Award e anche ai Golden Globe grazie al brano Young and Beautiful, colonna sonora del film Il grande Gatsby, ha finora pubblicato sei dischi in studio, recitato in vari cortometraggi e, nel 2016, ha anche diretto il film Freak.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Juliette Lewis, nata a Los Angeles nel 1973, raggiunta da grande popolarità negli anni Novanta del XX secolo grazie a film come Cape Fear, Mariti e mogli, Kalifornia, Buon compleanno Mr. Grape, Assassini nati, Strange Days, Dal tramonto all’alba e Un amore speciale.

Tra i personaggi famosi che di cui ricordare il compleanno oggi c’è anche Chris Pratt, nato in Minnesota nel 1979 e diventato noto prima grazie alle serie televisive Everwood e Parks and Recreation per poi esordire al cinema con film come Wanted, Bride Wars, Jennifer’s Body, L’arte di vincere, Zero Dark Thirty e Lei, ottenendo infine la fama internazionale grazie ai personaggi di Peter Quill/Star-Lord nei film del Marvel Cineatic Universe, Owen Grady nella trilogia di Jurassic World e Jim Preston in Passengers.

