Chi è nato oggi 20 giugno: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 20 maggio. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo Nicole Kidman, nata a Honolulu nel 1967 e vincitrice di un Premio Oscar e quattro Golden Globe per i film The Hours, Da morire e Moulin Rouge! e per la serie televisiva Big Little Lies. La sua è comunque una carriera costellata di successi. Solo per nominarne qualcuno citiamo Ore 10: calma piatta, Billy Bathgate, Cuori ribelli, Ritratto di signora, Eyes Wide Shut, The Others, Dogville, Ritorno a Cold Mountain, Birth, Rabbit Hole, Lion, Boy Erased, Destroyer, Bombshell e la miniserie The Undoing.

Nicole Kidman ospite di Bosideng durante la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2020. Photo courtesy press office

Compie gli anni oggi anche John Goodman, nato a Saint Louis nel 1952, vincitore di un Golden Globe per la serie tv Pappa e ciccia ma interprete di molti film come Arizona Junior, Barton Fink, Il grande Lebowski, Fratello, dove sei?, A proposito di Davis, Always, Sua maestà viene da Las Vegas, The Babe, I Flintstones, Blues Brothers 2000, 10 Cloverfield Lane, True Stories, Beyond the Sea, Un’impresa da Dio, Molto forte, incredibilmente vicino, The Artist, Argo, Flight, Di nuovo in gioco, Monuments Men, L’ultima parola, Boston – Caccia all’uomo e Atomica bionda.

