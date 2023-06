Oroscopo Luglio 2023: i consigli delle stelle per l’estate

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per questa estate? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Luglio 2023, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

E così è finalmente arrivata l’estate piena, con le sue giornate sfolgoranti di sole e le tanto sospirate vacanze, per staccare la spina dalla frenetica vita di città e dedicarsi anima e corpo al meritato riposo. Che voi abbiate scelto il mare, la montagna o un viaggio in giro per il mondo, i nostri consigli beauty per l’Oroscopo Luglio 2023 vi permetteranno di affrontare il mese in bellezza! E allora ecco tutti i suggerimenti personalizzati segno per segno dal punto di vista del benessere e della cura di sé: siete pronte per scoprire cosa ha in serbo per voi il nostro Beauty Oroscopo?

Oroscopo beauty dedicato al segno dell’Ariete

Gli alti e bassi vi hanno accompagnato per tutto il mese scorso ma, se siete riuscite a mettere a fuoco i vostri desideri, Luglio potrebbe rendervi più semplice gestire ciò che vi succede intorno. Probabilmente vi verrà chiesto di cedere su qualcosa e di provare a trovare un compromesso, ma il cielo azzurro e le ferie sempre più vicine vi renderanno più semplice andare incontro agli altri con serenità.

Pupa Vamp! Fluo in Coral su amazon.it

Ma trovare un punto in comune non significa subire passivamente, e sicuramente troverete dentro di voi la grinta necessaria per far valere anche le vostre ragioni. È il momento giusto per trovare nel make up un elemento di espressione della vostra personalità. Osate con la creatività e non abbiate paura delle sperimentazioni: un ombretto fluo non sarà una dichiarazione di guerra, ma sicuramente mostrerà a chi vi si trova davanti tutta la vostra personalità!

L’oroscopo personale per il Toro

L’oroscopo di Luglio 2023 vi mette a dura prova. La stanchezza gioca brutti scherzi vero? Non abbandonatevi allo scoramento e pensate alle belle giornate dei weekend che vi aspettano.

L’Amande Acqua profumata Fiori d’Arancio Supremo su amazon.it

Perché non pensate a una coccola beauty da concedervi? Per esempio un’acqua profumata rinfrescante da vaporizzare in abbondanza anche sul cuscino prima di coricarvi.

Le previsioni zodiacali di Luglio per i Gemelli

È vero, Maggio e Giugno non sono stati i vostri mesi migliori di questa prima metà del 2023, ma se c’è una dote che decisamente non vi manca questa è la caparbietà. E allora stringete i denti ancora per qualche giorno e non cedete alla frustrazione: amicizie e nuove conoscenze sono dietro l’angolo per questo Luglio 2023!

Maybelline New York Color Sensational Eyeshadow in Royal Blue su amazon.it

Per le vostre serate in compagnia provate qualche idea beauty un po’ sopra come le righe: sbizzarritevi con ombretti shimmer e non abbiate paura di stenderli a tutta palpebra. Lasciatevi andare alla fantasia e trasformatevi in una sirena!

Le previsioni beauty per il segno del Cancro

È nel vostro carattere, se siete in coppia, dedicarvi in modo forse un po’ troppo totalizzante al partner. Se state attraversando uno di questi periodi, fermatevi un attimo e pensate completamente a voi stesse, almeno per un fine settimana.

Che ne dite di una mini fuga in SPA? Concedetevi una meta in montagna, per beneficiare dei trattamenti a base di erbe e dell’aria pura.

L’oroscopo beauty del mese per il Leone

Le previsioni zodiacali per Luglio 2023 vi promettono armonia, serenità e nuovi interessi: in questo sfavillante periodo estivo, insomma, raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato durante la primavera. Un’occasione da non perdere per trovare nuovi modi per esprimervi, anche in ambito beauty. Assecondate le vostre inclinazioni e indossate i prodotti di bellezza come fossero un abito su misura.

Kayali Yum Pistachio Gelato Eau de Parfum Intense 100ml €129 su sephora.it

Un rossetto long lasting per non dovervi preoccupare di vederlo svanire dalle labbra o un profumo devono esprimere come vi sentite, non abbiate paura a sceglierli a seconda del vostro umore.

Vergine, l’oroscopo personale per il mese di Luglio

La vita sentimentale è al massimo, sia per le coppie appena nate che per le relazioni collaudate, e anche il rapporto con le vostre amiche non è mai stato così frizzante.

E allora dedicate loro un po’ di tempo di più per celebrare il sostegno che non vi hanno mai fatto mancare neanche nei momenti più difficili. Che ne dite di un party a base di beauty swap? Scambiatevi prodotti e consigli e godetevi il momento tra vere amiche.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Luglio 2023 per la Bilancia

Qualche nuvola in vista sul lavoro, un po’ di maretta nella vita sentimentale, il tentativo affannoso di dover piacere a tutti, e il vostro umore diventa subito più cupo. Calma e sangue freddo, la bellezza è un rifugio sicuro!

Deborah Milano Formula Pura Kajal Bio in Green €9 su amazon.it

Scaricate lo stress concedendovi una beauty routine più accurata del solito. Truccatevi con cura perfezionando la vostra tecnica e sperimentando con i colori, questo momento di relax allontanerà tutti i brutti pensieri.

Le previsioni per Luglio per lo Scorpione

Le energie sicuramente non vi mancano! Correte di qua e di là, vi create nuovi hobby e scoprite nuove passioni. Poi all’improvviso il dubbio: forse state scappando da qualcosa. Fermatevi un attimo a riflettere perché a Luglio tutto potrebbe diventare più chiaro, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

E allora, con il pieno dell’estate, non perdete tempo e lanciatevi nelle nuove inaspettate avventure amorose che risolleveranno la vostra autostima. Attenzione però a non strafare, il rispetto per l’altra persona deve venire prima di tutto. Va bene sentirvi una principessa, ma ogni tanto vi toccherà scendere dal piedistallo.

I consigli personalizzati per il segno del Sagittario

C’è voglia di amore nell’aria, vero? Luglio è il momento giusto per favorire nuove incontri e riscoprire passioni sopite. Cercate di esaltare al massimo la vostra femminilità prendendovi cura di voi stesse e del vostro partner: regalatevi un fine settimana di benessere per due, chiudetevi in casa a massaggiarvi reciprocamente o giocate con maschere di bellezza fatte in casa.

Trussardi Pure Jasmine Eau de Parfum 90ml €98 su amazon.it

Oppure concedetevi un profumo ammaliante e sensuale, perfetto per accompagnare una cena romantica.

Il beauty oroscopo per il segno del Capricorno

Le vostre previsioni zodiacali per il mese di Luglio nascondono qualche insidia. Tra alti e bassi, imprevisti e casualità, prese di distanza e riavvicinamenti, vi aspetta un periodo movimentato. Siate pronte a prendere tutto il buono che ne verrà e a non lasciarvi sopraffare dagli inevitabili aspetti negativi.

Elemis Superfood Berry Boost Mask 75ml €42 su amazon.it

Per evitare gli spiacevoli inconvenienti di bellezza che gli alti e bassi del momento potrebbero portarvi, organizzatevi per qualsiasi emergenza! Maschere rilassanti per un aspetto più disteso e patch occhi per stroncare sul nascere gli effetti di una notte insonne saranno i vostri alleati più preziosi.

Cosa succede all’Aquario nel mese di Luglio 2023

L’oroscopo per questo mese vi vede particolarmente intraprendenti, vi aspettano numerose avventure e nuove scoperte! A patto, però, che il vostro carattere e la tendenza a proiettarvi sempre in avanti non vi impedisca di godervi il qui-e-ora, trascurando le occasioni che vi mette davanti il presente.

Erborian CC BODY 120ml €48 su sephora.it

Anche per quanto riguarda la bellezza, non è il momento di perdere tempo. Concentratevi sui prodotti multifunzionali e gettatevi nella mischia.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno dei Pesci

Il vostro oroscopo di Luglio 2023 è positivo, e la progettualità è vostra amica. Preparatevi a festeggiare il pieno dell’estate prenotando una manicure che vi faccia sentire ordinate senza rinunciare a un po’ di colore.

Essie effetto semipermanente in Mint Candy Apple su amazon.it

La nuance giusta per il vostro mese di Luglio è il verde menta, fresco, delizioso e perfetto da abbinare con gli abitini colorati di stagione e con i tessuti più leggeri.