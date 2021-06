Chi è nato oggi 19 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 19 giugno. Tra quelli che spengono le candeline in questa data c’è Kathleen Turner, nata in Missouri nel 1954 e candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista nel 1987 per Peggy Sue si è sposata e vincitrice di due Golden Globe con All’inseguimento della pietra verde e L’onore dei Prizzi. Tra i tanti altri film in cui ha recitato, anche Brivido caldo, Ho perso la testa per un cervello, China Blue, Turista per caso, La guerra dei Roses, La signora ammazzatutti, Coppia d’azione, Il giardino delle vergini suicide, Un genio in pannolino e Beautiful.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Anna Valle, nata a Roma nel 1975 ed eletta Miss Italia nel 1995. La vittoria del concorso di bellezza le ha aperto le porte del cinema e della televisione permettendole di recitare in film e fiction come Commesse, Cuore, Le stagioni del cuore, Callas e Onassis, Nebbie e delitti 3, Le faremo tanto male e Atelier Fontana – Le sorelle della moda.

Buon compleanno infine a Zoe Saldana, nata in New Jersey nel 1978 e interprete di Nyota Uhura in Star Trek, Into Darkness – Star Trek e Star Trek Beyond, di Neytiri in Avatar e di Gamora nei film dell’Universo Cinematografico Marvel Guardiani della Galassia, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

