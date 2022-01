Chi è nato oggi 20 gennaio: i compleanni glamour

Il nostro primo vip da ricordare tra i personagi famosi nati oggi 20 gennaio è Federico Fellini, regista tra i più grandi nella storia del cinema italiano nato a Rimini nel 1920 e morto a Roma il 31 ottobre 1993. Candidato 12 volte al premio Oscar, l’ha vinto ben quattro volte con La strada, Le notti di Cabiria, 8½ e Amarcord, ma altri suoi film sicuramente da ricordare sono almeno Luci del varietà, La voce della Luna, I vitelloni e La dolce vita. Per la sua attività di cineasta, l’Academy gli conferì il premio alla carriera nel 1993.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi ci sono altri due registi: David Lynch e Gianni Amelio. Iniziamo dallo statunitense Lynch, nato in Montana nel 1946. Prima di dedicarsi al cinema è stato un pittore di una certa notorietà, ma il grande successo è arrivato con film come The Elephant Man, Velluto blu, Mulholland Drive, Cuore selvaggio, Inland Empire e la serie televisiva Twin Peaks, considerata talmente importante da essere proiettata, nel 2017, al Museum of Modern Art di New York.

Gianni Amelio, invece, è nato in provincia di Catanzaro nel 1945 e ha esordito come regista televisivo, passando al grande schermo nel 1982 con Colpire al cuore e ricevendo il plauso della critica. Piace molto anche il successivo I ragazzi di via Panisperna, mentre con Porte aperte ottiene la candidatura agli Oscar come miglior film straniero. Altre sue opere da ricordare sono Il ladro di bambini, Lamerica, Così ridevano, Le chiavi di casa e La stella che non c’è.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Omar Sy, comico francese di origini senegalesi e mauritane nato nel 1978. Il grande successo ottenuto nel suo Paese dalla commedia Quasi amici gli fa vincere il Premio César per il miglior attore e gli apre le porte di Hollywood. Negli Stati Uniti partecipa a due blockbuster come X-Men – Giorni di un futuro passato nel 2014 e Jurassic World nel 2015. Nel 2021, infine, è il protagonista della serie Netflix Arsenio Lupin ispirata al ladro gentiluomo.

