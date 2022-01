Chi è nato oggi 21 gennaio: i compleanni glamour

Il primo personaggio famoso da ricordare tra i nati del 21 gennaio è uno dei padri del glamour, capace di rilanciare la moda parigina dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Stiamo parlando di Christian Dior, genio dell’haute couture francese nato nel 1905 e morto a Montecatini Terme il 24 ottobre 1957. Figlio di un industriale, da ragazzo assecondò i desideri dei genitori iscrivendosi all’École des Sciences Politiques, abbandonando però gli studi per aprire prima una galleria d’arte e poi per andare a lavorare, insieme a Pierre Balmain, nella casa di moda di Lucien Lelong. Nel 1946 finalmente trovò i finanziamenti per aprire un suo atelier, lanciando silhouette capaci di rivoluzionare la figura femminile come il New Look e la linea a tulipano.

Tra i nati oggi anche l’attrice statunitense Geena Davis, nata in Massachusetts nel 1956. Membro del Mensa, associazione che raccoglie alcune delle persone più intelligenti del mondo, e vincitrice del Golden Globe nel 2006 per il suo ruolo nella serie televisiva Una donna alla Casa Bianca, al cinema ha recitato in film importanti come La mosca, Beetlejuice, Ragazze vincenti, Spy, Stuart Little e Turista per caso, per il quale ha vinto l’Oscar nel 1989. Una seconda candidatura è poi arrivata nel 1991 per il personaggio di Thelma Yvonne Dickerson in Thelma & Louise.

Tanti auguri di un felice compleanno anche a Marina La Rosa, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e seconda classificata nella quattordicesima de L’isola dei famosi. Nata a Messina nel 1977, dopo il successo nel reality show ha recitato sia in alcune fiction come Carabinieri 2 e Un posto al sole, che in alcune produzioni teatrali, ha condotto trasmissioni televisive e radiofoniche e partecipato come opinionista in programmi come Il giallo della settimana, spin-off di Quarto Grado, e Mai dire Talk.

Cover photo created by jannoon028 – www.freepik.com