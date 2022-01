Chi è nato oggi 19 gennaio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 19 gennaio c’è una delle voci più intense del rock: Janis Joplin. Nata in Texas nel 1943 e morta di overdose a soli 27 anni a Los Angeles nel 1970, ha inziato la sua carriera come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company con cui ha inciso due dischi prima di dedicarsi alla carriera solista pubblicando altri due album. Inserita da Rolling Stone al 46esimo posto nella classifica dei 100 artisti più importanti della storia, nel 1969 è stata una delle artiste sul palco di Woodstock. Per ricordarla, nel 1995 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 2005 le è stato assegnato un Grammy Award alla carriera postumo.

Un altro festeggiato famoso di oggi è il ballerino Raimondo Todaro, nato a Catania nel 1987 ma trasferitosi da piccolo in provincia di Verona. Innamorato della danza fin da bambino, è diventato noto al grande pubblico quando è stato scelto come maestro per la seconda edizione di Ballando con le Stelle. Oltre che nel programma di Milly Carlucci, è apparso come concorrente dell’edizione 2018 di Tale e quale show e, nel 2020, si è occupato delle coreografie de Il cantante mascherato.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Tippi Hedren, attrice nata in Minnesota nel 1930, scoperta da Alfred Hitchcock e madre di Melanie Griffith. Tra i tanti film girati nella sua lunga carriera ricordiamo Gli uccelli, Marnie, La contessa di Hong Kong, La storia di Ruth, donna americana, I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita e Il grande ruggito.

Tantissimi auguri di compleanno anche ad Alessandro Haber, nato a Bologna nel 1947, vincitore di cinque Nastri d’argento, un David di Donatello e un Globo d’oro e interprete di tante opere come Per amore, solo per amore, Willy Signori e vengo da lontano, La vera vita di Antonio H., Le rose del deserto, La sconosciuta, Cervellini fritti impanati e Io e Freddie – Una specie di magia.

