Chi è nato oggi 20 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 20 dicembre. Iniziamo a fare gli auguri a Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, nato a Carrara nel 1995. L’esordio discografico del rapper è datato 2016, quando partecipa alle sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo presentando la canzone Cosa resterà, ma diventa famoso vincendo la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. A questa vittoria seguono un’altra partecipazione alla kermesse canora ligure e un nuovo primo posto nella speciale edizione del talent show di Canale 5 organizzata per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile.

Nato oggi in Gran Bretagna nel 1962 anche Ralph Fiennes, attore shakespearieno molto noto al grande pubblico anche per aver impersonato Lord Voldemort nella saga di Harry Potter. Oltre ai film dedicati alle avventure del maghetto con gli occhiali, vanno ricordati tra le interpretazioni di Fiennes quelle dell’ufficiale nazista Amon Goeth in Schindler’s List – La lista di Schindler e del conte László Almásy ne Il paziente inglese, entrambi ruoli che gli sono valsi importanti riconoscimenti come la candidatura ai Premi Oscar. Tra i tanti altri film in cui ha recitato ricordiamo Cime tempestose, Quiz Show, Fine di una storia, Un amore a 5 stelle, The Constant Gardener – La cospirazione, In Bruges – La coscienza dell’assassino, La duchessa, The Reader – A voce alta, The Hurt Locker, Scontro tra titani, Grandi speranze, Grand Budapest Hotel, Ave, Cesare!, The King’s Man – Le origini, The Menu, Skyfall, Spectre, No Time to Die, Coriolanus, The Invisible Woman e Nureyev – The White Crow.

Tanti auguri di compleanno anche a Jonah Hill, nato a Los Angeles nel 1983 e famoso per i tanti ruoli comici in film come Suxbad – Tre menti sopra il pelo, Molto incinta, Non mi scaricare, Funny People, In viaggio con una rock star, 21 Jump Street, Facciamola finita e 22 Jump Street, ma presente anche in pellicole drammatiche come L’arte di vincere e The Wolf of Wall Street e miniserie come Maniac.

