I cani si rilassano? Sì, con i programmi tv e le canzoni giuste!

Pensate di fare di tutto pur di far sentire a suo agio il vostro cane? Probabilmente non avete mai pensato che sia i programmi tv che la musica che si ascolta in compagnia del vostro fedele amico a quattro zampe, potrebbero incidere sulla qualità del suo riposo, ma anche sul livello di serenità e di rilassatezza.

Ebbene, il casinò online Betway ha condotto un esperimento che mira a individuare i sistemi migliori per aiutare i cani a rilassarsi nel migliore dei modi, così come a prepararsi ad un ottimo riposo notturno.

L’indagine in questione ha visto impegnati alcuni padroni con i loro cani: questi ultimi sono stati oggetto di una serie di rilevazioni, tramite un apposito fitness tracker per cani, per capire le loro reazioni durante la fase di ascolto di una canzone oppure di determinati programmi trasmessi in televisione.

Relax per il vostro cane: quali generi musicali sono più adatti?

L’indagine, che mirava a capire come far rilassare il proprio cane, ha preso in considerazione i dati riguardanti i livelli di ansia, ma ance il tempo di riposo e la qualità del riposo di alcuni casi nel corso dell’ascolto di vari generi musicali in compagnia dei loro padroni.

Il genere musicale più adatto per far rilassare i propri cani corrisponde alla musica folk, in grado di garantire una media di rilassamento di circa 46 minuti in un’ora. Addirittura un cane, nel corso dell’esperimento, ha dormito beato per tutti i 60 minuti grazie alla musica folk. Molto bene anche i dati che hanno ad oggetto la musica jazz, con 42 minuti di riposo in media, mentre la musica pop si prende il terzo posto di questa particolare classifica, con 41 minuti di riposo in media.

Discorso completamente diverso per la musica metal e per la musica classica, che sono in grado di portare in dote una certa ansia e trasmetterla ai cani. In base alle rilevazioni condotte nell’esperimento tramite appositi fitness tracker, ecco che l’ascolto, in compagnia del proprio padrone, della musica metal, ha fatto alzare la soglia dell’ansia. Leggermente più basse le medie circa il livello di ansia provocato dalla musica classica, con 141 punti, e l’hip hop, con 115 punti. I generi musicali, invece, che si sono rivelati maggiormente adeguati per far calmare i nostri amici a quattro zampe, sembra proprio che siano folk e jazz.

Serie tv e relax canino

L’esperimento in questione ha mirato anche a capire quale serie tv possa essere in grado di far rilassare di più un cane. Siccome i cani potrebbero passare anche diverse ore in compagnia dei padroni davanti alla televisione, bisognerebbe stare attenti a quello che si guarda in loro compagnia.

Ebbene, in base a quanto è stato rilevato da questo studio, è la serie tv Bridgerton la migliore per riuscire a catturare l’attenzione di un cane. Infatti, per ciascuna ora che si passa davanti alla tv a guardare questa serie, ecco che i cani sono rimasti a riposo per circa 37 minuti. Il discorso vale completamente all’opposto per la serie tv The Witcher, che provoca un po’ di ansia in più ai cani, visto che stanno meno fermi, dato che in un’ora hanno fatto registrare un tempo di riposo medio pari solamente a 27 minuti.

Per la serie tv Rick and Morty i risultati sono stati piuttosto contrastanti: infatti, nel corso delle rilevazioni, i ricercatori hanno notato due estremi, ovvero un picco di tempo di riposo e il punteggio più basso di tutti gli altri. È chiaro, infine, che il livello di ansia di un cane sale notevolmente se guarda, in compagnia del proprio padrone, una serie come L’Accademia dei Cuccioli.