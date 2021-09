Chi è nato oggi 2 settembre: i compleanni glamour

Il 2 settembre deve essere una data favorevole a dare i natali ad attori di primo piano. Festeggiano il compleanno oggi, infatti, sia Salma Hayek che Keanu Reeves. L’attrice naturalizzata statunitense è nata in Messico, a Coatzacoalcos, nel 1966. Dopo aver recitato in alcune telenovelas nel suo Paese d’origine, si trasferisce negli USA per raggiungere il successo internazionale. Che non tarda ad arrivare fino alla nomination agli Oscar per il suo ruolo in Frida nel 2003. Keanu Reeves, invece, è nato a Beirut nel 1964 e, oltre ad aver interpretato Neo nella trilogia di Matrix, e famoso anche per i suoi ruoli in Point Break, Belli e dannati, Piccolo Buddha, Speed, L’avvocato del diavolo e Constantine.

Tra chi si è cimentato nella recitazione ed è nato oggi anche Giuliano Gemma, interprete di oltre cento film e vincitore di un David di Donatello nel 1977 per la sua performance ne Il deserto dei tartari; Mark Harmon, noto soprattutto per incarnare il personaggio dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs nella serie televisiva NCIS; e Matilde Gioli già vincitrice, nonostante la giovane età (è nata nel 1989), di numerosi riconoscimenti per la sua interpretazione ne Il capitale umano.

Matilde Gioli in Genny al Black&White Ball di Vanity Fair organizzato durante la 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Photo courtesy Genny press office

Anche gli sportivi hanno una buona rappresentanza tra i personaggi famosi nati il 2 settembre, soprattutto i tennisti. Oggi infatti bisogna augurare buon compleanno a Jimmy Connors, nato in Illinois nel 1952 e ricordato come uno degli sportivi più importanti degli Stati Uniti, e a Sergio Tacchini nato a Novara nel 1938 che, alla fine della sua carriera sportiva, si è dedicato all’imprenditoria fondando il marchio di abbigliamento che porta il suo nome.

Tra i nati di oggi anche il cabarettista, comico e conduttore Pippo Franco, nato a Roma nel 1940, e la teleimbonitrice Wanna Marchi, nata a Castel Guelfo di Bologna nel 1942, nota soprattutto per le vicende giudiziarie portate alla luce da Striscia la Notizia.

