Come scegliere un abito da cerimonia: idee e consigli per le occasioni speciali

Sei alla ricerca di un vestito per un’occasione speciale? Ecco i nostri consigli per scegliere un abito che ti calzi a pennello!

Matrimoni, battesimi, comunioni, ma anche compleanni, anniversari, feste… Insomma le occasioni più o meno formali che richiedono di indossare un abito elegante non mancano. E tutte noi, quando ci cimentiamo nella scelta di un vestito speciale, vogliamo sentirci raffinate e bellissime e indossare qualcosa che accarezzi e metta in risalto curve e forme morbide.

Vediamo allora come scegliere gli abiti eleganti da cerimonia, cosa propone Marina Rinaldi nella sua collezione più glamour e quali accortezze adottare per un look che ci faccia risplendere.

Come scegliere l’abito da cerimonia secondo le forme del corpo

Body shape a pera

La body shape a pera, o ginoide, è quella caratterizzata da busto più minuto rispetto ai fianchi, con vita sottile e cosce spesso importanti. Per valorizzare questa struttura si può puntare su vestiti, completi o jumpsuit che sottolineino le curve della parte superiore del corpo per poi scivolare più morbidi su fianchi e cosce.

Body shape a mela

Contraddistinta da seno prosperoso e pancetta, ma quasi sempre dotata di belle gambe lunghe, questa forma del corpo è valorizzata al massimo da abiti lunghi a vita alta o da vestiti midi a trapezio, così da mettere in risalto i punti di forza minimizzando quelli critici.

Body shape a clessidra

Proporzionata e sinuosa, nelle occasioni formali la clessidra curvy dà il meglio di sé con il più classico dei tubini, magari accompagnato da un capospalla stretto in vita capace di definire, esaltare e ingentilire la silhouette.

Cosa propone Marina Rinaldi per le occasioni formali

Una volta che abbiamo inquadrato qual è la nostra forma del corpo e cosa ci sta meglio siamo pronte per scegliere il NOSTRO vestito, quello che ci faccia sentire a nostro agio con noi stesse e con chi ci circonda.

Raffinati, glamour e rifiniti nei dettagli con cura artigianale, i capi della collezione Elegante di Marina Rinaldi si rivolgono a donne dalla fisicità morbida di tutte le età e per tutti gli eventi più importanti: quale mamma della sposa o dello sposo non vorrebbe assistere al matrimonio indossando un total look prezioso?

Per una scelta ancora più consapevole, e anche per approfittare di un occhio esterno ed esperto, negli store fisici del brand è possibile prenotare un appuntamento con un personal stylist che ci guiderà e consiglierà nella scelta dell’abito e degli accessori, mentre per una vestibilità ancora più confortevole è possibile usufruire del servizio sartoria.