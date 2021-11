Chi è nato oggi 2 novembre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con David Schwimmer, attore nato oggi a New York nel 1996. Il ruolo che l’ha reso famoso e per il quale tutti lo ricordiamo è quello di Ross Geller in Friends, celeberrima sitcom andata in onda per dieci stagioni tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Anche se ha recitato sia in teatro che al cinema, è sempre in televisione che Schwimmer ha interpretato i suoi ruoli più importanti, per esempio il capitano Herbert Sobel in Band of Brothers e l’avvocato Robert Kardashian nella stagione di American Crime Story dedicata al caso O.J. Simpson.

Tanti auguri anche alla showgirl Barbara Chiappini originaria di Piacenza dove è nata nel 1974. Dopo aver ottenuto la fascia di Miss Mondo fotogenia nel 1993, inizia la sua carriera in televisione come valletta a Buona Domenica e affiancando Raimondo Vianello in Studio Tappa nel 1994. Nel 1996 passa alla conduzione, prima per programmi Mediaset e poi in Rai e nel 2003 è tra i concorrenti della prima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo la nascita dei figli ha rallentato i suoi ritmi lavorativi partecipando saltuariamente come ospite in diverse trasmissioni e dedicandosi alla conduzione radiofonica.

È nata oggi a Bari nel 1957 Lunetta Savino, la popolare Cettina di Un medico in famiglia ma presente in tanti altri film e fiction come Matrimoni, Rosa, Liberate i pesci!, Mine vaganti, La fuga, Il coraggio di Angela, Pietro Mennea – La freccia del Sud, Il bello delle donne e È arrivata la felicità.

Tra i personaggi famosi che avrebbero compiuto gli anni oggi è d’obbligo ricordare Gigi Proietti, nato a Roma nel 1940 e sempre nella capitale morto in questo stesso giorno nel 2020, e Burt Lancaster, attore e regista statunitense nato a New York nel 1913 e morto a Los Angeles il 20 ottobre 1994.

