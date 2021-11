Chi è nato oggi 3 novembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e a tutti i vip che spegneranno le candeline sulla torta il 3 novembre. Cento di questi giorni dunque ad Anna Wintour, storica direttrice di Vogue dal 1988 al oggi. Nata a Londra nel 1949, fin da giovanissima ha mostrato una grandissima passione per la moda. Figlia di Charles Wintour, direttore del quotidiano britannico London Evening Standard, inizia a lavorare nella sua città natale per Harper’s and Queen prima di trasferirsi a New York nella redazione di Harper’s Bazaar. Nel 1985 torna in Gran Bretagna come caporedattrice di British Vogue prima di volare di nuovo oltreoceano per dirigere House & Garden. La svolta arriva quando viene chiamata sulla poltrona più importante di Vogue America riuscendo, con le sue scelte editoriali, a rivoluzionare l’estetica della moda presso il pubblico. A lei sarebbe ispirata la figura della tirannica Miranda Priestly, direttrice della rivista Runway nel romanzo Il diavolo veste Prada e nell’omonimo film.

Tra i nati oggi non possiamo non menzionare Monica Vitti, nome d’arte di Maria Luisa Ceciarelli, amatissima attrice nata a Roma nel 1931. Nella sua carriera è riuscita a passare con facilità dai film drammatici come la cosiddetta “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni ai ruoli brillanti della commedia all’italiana, da La ragazza con la pistola a Io so che tu sai che io so. Tra i tanti premi vinti 5 David di Donatello, tre Nastri d’argento, un Leone d’oro alla carriera e un Orso d’argento.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Cristina Parodi, giornalista e personaggio televisivo nata ad Alessandria nel 1964 e storica conduttrice di Verissimo, e all’ex modella e anche lei personalità della televisione Afef Jnifen, originaria della città tunisina di Ben Gardane dove è nata nel 1963.

Tanti auguri di un felice compleanno anche a Dolph Lundgren, nato a Stoccolma nel 1957 e diventato famoso interpretando Ivan Drago in Rocky IV. Diventato uno dei più famosi interpreti di film d’azione, ha recitato anche in 007 – Bersaglio mobile, I dominatori dell’universo, Red Scorpion – Scorpione rosso, Il vendicatore, Arma non convenzionale, Fermate ottobre nero, Resa dei conti a Little Tokyo, Caccia mortale, Giochi pericolosi, L’ultima missione, Johnny Mnemonic, Shooter – Attentato a Praga, Silent Trigger, Blackjack, The Defender, The Mechanik, Missionary Man, Command Performance, Icarus, I mercenari – The Expendables, Skin trade – Merce umana, Creed II e Aquaman.

