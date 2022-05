Chi è nato oggi 2 maggio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e a tutti i vip che spegneranno le candeline sulla torta il 2 maggio. Cento di questi giorni dunque a David Beckham, nato a Londra nel 1975 è sicuramente uno dei calciatori più noti, e non soltanto per le performance in campo. Oltre infatti a essere entrato più volte nelle classifiche dedicate ai giocatori di calcio più forti, nel 2004 è entrato in quella stilata da Time per elencare i cento eroi e icone dell’anno, mentre nel 2015 People l’ha inserito al primo posto nella lista degli uomini più belli del pianeta. Sposato dal 1999 con l’ex Spice Girl Victoria Adams, con lei ha avuto i quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

Tra i nati oggi anche un’altra celebrity che non ha bisogno di presentazioni: Donatella Versace. Nata a Reggio Calabria nel 1955, inizia a lavorare con il fratello occupandosi della maison da lui fondata, per poi dirigere la linea Versus e in seguito, dopo l’omicidio di Gianni, prendere in mano la direzione creativa della casa della Medusa. Per alcune sue creazioni, come il vestito verde trasparente indossato da Jennifer Lopez ai Grammy Awards del 2000, non è sprecato il termine iconico, e anche Donatella stessa è diventata un’icona pop, tanto da essere spesso citata in film, canzoni e serie televisive.

Da festeggiare oggi anche il compleanno di Dwayne “The Rock” Johnson, wrestler e attore nato in California nel 1972 e interprete di film come Il Re Scorpione, Cambio di gioco, L’acchiappadenti, Una spia e mezzo, Viaggio nell’isola misteriosa, G. I. Joe – La vendetta, Hercules: il guerriero, Skyscraper, San Andreas, Rampage – Furia animale, del franchise di Fast & Furious a partire da Fast & Furious 5, Jumanji – Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level oltre che produttore e protagonista delle serie televisive Ballers e Young Rock.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com