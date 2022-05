Chi è nato oggi 1 maggio: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con Jamie Dornan, attore e modello nato a Belfast nel 1982. Le sue campagne per Dior Homme, Hugo Boss e Calvin Klein l’anno fatto entrare, nel 2015, nella classifica di Vogue dedicata ai 25 modelli più importanti di sempre, mentre la fama nella recitazione inizia ad arrivare con i ruoli di Graham Humbert in C’era una volta e di Paul Spector in The Fall – Caccia al serial killer, al cinema invece è stato Fersen in Marie Antoinette, Christian Grey nella trilogia di Cinquanta sfumature, Pat Quinlan in La battaglia di Jadotville, Paul Conroy in A Private War, il padre in Belfast e il partigiano cecoslovacco Jan Kubiš in Missione Anthropoid.

Tanti auguri vanno oggi anche a Violante Placido, nata a Roma nel 1976 e figlia degli attori Michele Placido e Simonetta Stefanelli. Più volte candidata ai più importanti premi cinematografici italiani con film come Che ne sarà di noi, L’anima gemella, Ora o mai più e La cena per farli conoscere, ha recitato anche in Jack Frusciante è uscito dal gruppo, nella miniserie Pinocchio nei panni della Fata Turchina e in produzioni hollywoodiane come The American e Ghost Rider – Spirito di vendetta.

Tra i nati di oggi non possiamo non menzionare Wes Anderson, regista nato a Houston nel 1969 e autore di film come I Tenenbaum, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox e L’isola dei cani.

