Chi è nato oggi 1 giugno: i compleanni glamour

A chi dobbiamo fare gli auguri tra i personaggi famosi nati l’1 giugno? Iniziamo da Morgan Freeman, nato a Memphis nel 1937, cinque volte candidato al Premio Oscar per Street Smart, A spasso con Daisy, Le ali della libertà e Invictus e infine vincitore nel 2005 come miglior non protagonista per Million Dollar Baby. Nella sua lunga carriera ha ovviamente recitato in moltissimi altri film tra cui ricordiamo Glory, Conta su di me, Gli spietati, Seven, Amistad e la trilogia del cavaliere oscuro, i film su Batman diretti da Christopher Nolan e nei quali Freeman ha interpretato Lucius Fox, lo scienziato e inventore a capo della Wayne Enterprises e artefice dei tanti marchingegni utilizzati dall’uomo pipistrello per combattere i criminali di Gotham City.

Festeggia oggi Tom Holland, nato a Londra nel 1996, esordiente nel mondo dello spettacolo interpretando il protagonista in Billy Elliot: the Musical e diventato poi famoso al cinema grazie al ruolo di Lucas nel film The Impossible ma soprattutto vestendo i panni di Peter Parker/l’Uomo Ragno nei capitoli del Marvel Cinematic Universe Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Heidi Klum, supermodella tedesca nata nel 1973, regina delle passerelle tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, ma anche attrice con apparizioni come guest star in film come Il diavolo veste Prada e serie televisive come Sex and the City e Desperate Housewives e conduttrice televisiva di programmi come Project Runway e Germany Next Top Model.

Avrebbe spento le candeline il primo giugno anche Marilyn Monroe, nata a Los Angeles nel 1926 e nella stessa città morta il 5 agosto 1962. Considerata una delle attrici più celebri della storia del cinema, è stata interprete di film come Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde, Come sposare un milionario, Quando la moglie è in vacanza, Fermata d’autobus e A qualcuno piace caldo, commedia che le fruttò un Golden Globe nel 1959.

