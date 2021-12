Chi è nato oggi 2 dicembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 2 dicembre spicca soprattutto il nome di Britney Spears. All’anagrafe Britney Jean Spears, è nata in Mississippi, nella città di McComb, nel 1981 ha esordito nel mondo dello spettacolo nel The Mickey Mouse Club insieme ad altri ragazzini che sarebbero diventati importanti: Justin Timberlake, Christina Aguilera e Ryan Gosling. Nel 1999 debutta nell’industria musicale con … Baby One More Time, seguito l’anno dopo da Oops!… I Did It Again, due dischi che la imposero all’attenzione del pubblico internazionale. A questi, tra alti e bassi, sono seguiti altri 7 album in studio che la hanno fatto guadagnare l’appellativo di Princess of Pop. Ai successi in campo lavorativo, Spears ha affiancato una vita privata piuttosto travagliata. Dopo la relazione finita male con Justin Timberlake, Britney sposa a Las Vegas l’amico d’infanzia Jason Allen Alexander, matrimonio terminato poco più di due giorni dopo. Nel 2004 Britney Spears si sposa di nuovo con il ballerino Kevin Federline ma, nonostante i due figli Sean e Jayden James, anche questo matrimonio finisce nel peggiore dei modi con una lunga battaglia per la custodia dei due bambini. Dopo il secondo divorzio, Spears attraversò un periodo di crisi che la portò a un ricovero coatto in una clinica per malattie mentali e a perdere il controllo dei suoi beni, che venne affidato al padre Jamie e al procuratore Andrew Wallet in qualità di suoi tutori.

Sempre rimanendo nel campo musicale, oggi avremmo fatto gli auguri a un’altra donna dalla vita sentimentale travagliata: Maria Callas. Nata a New York nel 1923 e morta a Parigi il 16 settembre 1977, a una carriera talmente splendente da farle guadagnare il soprannome di Divina affiancò una vita privata tormentata, soprattutto a causa dell’armatore greco Aristotele Onassis. Questo innamoramento, che la portò a lasciare il marito Giovanni Battista Meneghini, terminò quando, alla fine degli anni Sessanta, Onassis rifiutò di sposarla per convolare a nozze con Jacqueline Kenedy, vedova del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. In seguito a questa vicenda Callas cadde in depressione e, secondo le voci, nonostante avesse continuato a lavorare sia in teatro che al cinema non si risollevò mai completamente.

Un altro compleanno eccellente di oggi sarebbe stato quello di Gianni Versace, nato a Reggio Calabria nel 1946 e morto a Miami Beach il 15 luglio del 1997. Dopo essersi trasferito a Milano nel 1972 per lavorare presso alcune importanti maison, nel 1978 presenta la prima collezione a suo nome e contemporaneamente avvia una collaborazione con il mondo teatrale disegnando i costumi per balletti e opere liriche. Nel frattempo continua a lavorare nella moda raccogliendo onori e onorificenze. Fu ucciso da due colpi di pistola sparati da Andrew Cunanan sugli scalini della sua villa in Florida.

