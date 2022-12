Calendario lunare capelli 2023: i giorni migliori e i peggiori

Stai consultando la tua agenda per trovare un giorno libero da dedicare al parrucchiere? Solleva gli occhi al cielo notturno e guarda la Luna. Oppure, più semplicemente, consulta il nostro calendario lunare 2023. Perché, per la tradizione, non tutti i giorni sono quelli giusti per tagliare i capelli!

Quando tagliare i capelli nel 2023

Scopri i giorni migliori e i peggiori per tagliare, tingere o lavare i capelli nel 2023.

Gennaio

Taglio

I giorni migliori a Gennaio 2023 per tagliare i capelli sono: 8, 9, 10, 11 e 12.

I giorni peggiori a Gennaio 2023 per tagliare i capelli sono: 15, 16, 17, 24 e 25.

Lavaggio

I giorni migliori a Gennaio 2023 per lavare capelli sono: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 e 31.

Tinta

I giorni migliori a Gennaio 2023 per tingere i capelli sono: 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 28, 29, 30 e 31.

Febbraio

Taglio

I giorni migliori a Febbraio 2023 per tagliare i capelli sono: 4, 5, 6, 7 e 8.

I giorni peggiori a Febbraio 2023 per tagliare i capelli sono: 12, 13, 20 e 21.

Lavaggio

I giorni migliori a Febbraio 2023 per lavare i capelli sono: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27 e 28.

Tinta

I giorni migliori a Febbraio 2023 per tingere i capelli sono: 1, 24, 25, 26, 27 e 28.

Marzo

Taglio

I giorni migliori a Marzo 2023 per tagliare i capelli sono: 4, 5, 6, 7, 8 e 31.

I giorni peggiori a Marzo 2023 per tagliare i capelli sono: 11, 12, 20 e 21.

Lavaggio

I giorni migliori a Marzo 2023 per lavare i capelli sono: 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 27 e 31.

Tinta

I giorni migliori a Marzo 2023 per tingere i capelli sono: 24, 25, 26 e 27.

Aprile

Taglio

I giorni migliori ad Aprile 2023 per tagliare i capelli sono: 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 e 30.

I giorni peggiori ad Aprile 2023 per tagliare i capelli sono: 7, 8, 16 e 17.

Lavaggio

I giorni migliori ad Aprile 2023 per lavare i capelli sono: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 e 29.

Tinta

I giorni migliori ad Aprile 2023 per tingere i capelli sono: 5, 21, 22, 23 e 24.

Maggio

Taglio

I giorni migliori a Maggio 2023 per tagliare i capelli sono: 1, 25, 26, 27, 28 e 29.

I giorni peggiori a Maggio 2023 per tagliare i capelli sono: 5, 6, 13 e 14.

Lavaggio

I giorni migliori a Maggio 2023 per lavare i capelli sono: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30 e 31.

Tinta

I giorni migliori a Maggio 2023 per tingere i capelli sono: 2, 3, 4, 20, 21, 30 e 31.

Giugno

Taglio

I giorni migliori a Giugno 2023 per tagliare i capelli sono: 5, 6, 7, 8 e 9.

I giorni peggiori a Giugno 2023 per tagliare i capelli sono: 12, 13, 20 e 21.

Lavaggio

I giorni migliori a Giugno 2023 per lavare i capelli sono: 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27 e 28.

Tinta

I giorni migliori a Giugno 2023 per tingere i capelli sono: 10.

Luglio

Taglio

I giorni migliori a Luglio 2023 per tagliare i capelli sono: 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30 e 31.

I giorni peggiori a Luglio 2023 per tagliare i capelli sono: 9, 10, 17 e 18.

Lavaggio

I giorni migliori a Luglio 2023 per lavare i capelli sono: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 e 31.

Tinta

I giorni migliori a Luglio 2023 per tingere i capelli sono: 7 e 8.

Agosto

Taglio

I giorni migliori ad Agosto 2023 per tagliare i capelli sono: 1, 2, 26, 27, 28 e 29.

I giorni peggiori ad Agosto 2023 per tagliare i capelli sono: 5, 6, 7, 14 e 15.

Lavaggio

I giorni migliori ad Agosto 2023 per lavare i capelli sono: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 30 e 31.

Tinta

I giorni migliori ad Agosto 2023 per tingere i capelli sono: 3, 4, 12, 30 e 31.

Settembre

Taglio

I giorni migliori a Settembre 2023 per tagliare i capelli sono: 1, 22, 23, 24, 25 e 26.

I giorni peggiori a Settembre 2023 per tagliare i capelli sono: 2, 3, 10, 11, 29 e 30.

Lavaggio

I giorni migliori a Settembre 2023 per lavare i capelli sono: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23 e 27.

Tinta

I giorni migliori a Settembre 2023 per tingere i capelli sono: 1, 8, 9, 27 e 28.

Ottobre

Taglio

I giorni migliori a Ottobre 2023 per tagliare i capelli sono: 19, 20, 21, 22 e 23.

I giorni peggiori a Ottobre 2023 per tagliare i capelli sono: 7, 8, 9, 26 e 27.

Lavaggio

I giorni migliori a Ottobre 2023 per lavare i capelli sono: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29 e 30.

Tinta

I giorni migliori a Ottobre 2023 per tingere i capelli sono: 5 e 6.

Novembre

Taglio

I giorni migliori a Novembre 2023 per tagliare i capelli sono: 15, 16, 17, 18 e 19.

I giorni peggiori a Novembre 2023 per tagliare i capelli sono: 4, 5, 23 e 24.

Lavaggio

I giorni migliori a Novembre 2023 per lavare i capelli sono: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29 e 30.

Tinta

I giorni migliori a Novembre 2023 per tingere i capelli sono: 2, 3, 8, 29 e 30.

Dicembre

Taglio

I giorni migliori a Dicembre 2023 per tagliare i capelli sono: 13, 14, 15, 16 e 17.

I giorni peggiori a Dicembre 2023 per tagliare i capelli sono: 1, 2, 20, 21, 28 e 29.

Lavaggio

I giorni migliori a Dicembre 2023 per lavare i capelli sono: 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 e 31.

Tinta

I giorni migliori a Dicembre 2023 per tingere i capelli sono: 5, 6, 7, 8, 26 e 27.

Cover photo created by master1305 – www.freepik.com