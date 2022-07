Profumi da donna: ecco 3 consigli per questa estate

Il profumo per donna deve essere scelto proprio come lo si farebbe con un accessorio moda. Al pari di scarpe, cinture, borse e gioielli, infatti, i profumi possono dare un tocco di stile al proprio outfit e aggiungere un po’ di carattere alla propria personalità. Ecco perché esistono anche dei profumi per donna che sono appositamente pensati per ogni stagione e per le diverse occasioni.



Quando le giornate si allungano e diventano afose, anche le fragranze cambiano: ecco qualche consiglio su quali sono i profumi per donna più alla moda e richiesti per questa estate.

Come scegliere i profumi donna per l’estate

Scegliere una fragranza che sia adatta all’estate vuol dire orientarsi su profumazioni fresche e leggere: ad esempio, è molto richiesto il profumo per donna che si basa su note floreali e fruttate, soprattutto se si tratta di essenze delicate e frizzanti, mentre una valida alternativa, che è piacevole da utilizzare anche al ritorno dalle vacanze per rievocare i sentori del mare, sono i profumi donna che richiamano, appunto, la salsedine, la sabbia e la brezza marina. Ovviamente, anche d’estate si possono utilizzare fragranze più decise e coinvolgenti, con aromi caldi di spezie e bacche, magari ideali soprattutto per la sera e le occasioni mondane.

Per essere trendy e per sottolineare la propria personalità con le fragranze migliori, scopri i profumi da donna più richiesti per la stagione 2022. Ecco qualche suggerimento per fare la scelta giusta.

Giardini di Seta di Salvatore Ferragamo, un profumo con un packaging estivo

Questo profumo per donna esprime al meglio la bella stagione e ciò lo si intuisce anche dalla sua confezione decorata con soggetti marini quali coralli e conchiglie. Inoltre, Giardini di Seta appartiene a una collezione di quattro fragranze che possono essere combinate insieme per dar vita a un profumo per donna personalizzato e originale. In realtà, la tipologia di fragranza, delicata, fresca e realizzata con ingredienti eco sostenibili, è perfetta anche come profumo unisex.

Giardini di Seta è un profumo per donna che ha una nota di testa di rabarbaro rosso, completata dal cuore floreale rappresentato dal fiore di sakura, mentre il fondo è più deciso grazie al vetiver del Madagascar.

Dolce & Gabbana Dolce Rose, una profumo dolce e fresco

Se si ricerca un profumo per donna che sia fresco e delicato, allora questa fragranza di Dolce & Gabbana è ideale per l’estate 2022, soprattutto se si è una donna giovane, frizzante e piena di energia. L’unione delle note fruttate della mela verde, del mandarino e del riber rosso con la pesca bianca preparano alla profumazione di magnolia e rosa. La rosa, che già dal nome del profumo, si intuisce essere la regina dell’essenza, è presente in due note diverse: la rosa centifolia e l’assoluta di rosa, che dà un tocco cipriato al tutto. La ricca dolcezza di tutte queste note viene bilanciata dal muschio, dal sandalo e da legni chiari.

Pure Jasmine, il profumo di Trussardi per la bella stagione

Se si è in cerca di un profumo per donna che sia davvero una novità, allora si andrà sul sicuro scegliendo Pure Jasmine, la nuova fragranza creata da Trussardi e dedicata all’estate 2022. Si tratta di una profumazione molto articolata, ricca e sorprendente perché appartiene alla famiglia delle fragranze cipriate ed è capace di evocare atmosfere mediterranee di pistacchio e bergamotto.

Il finale è intenso, ricco e caratterizzato da note di fondo legnose e ambrate, ma anche addolcite dalla vaniglia, sandalo e patchouli. Pure Jasmin, insomma, non è il classico profumo per donna estivo fresco e fruttato, ma qualcosa di complesso e davvero originale che non farà passare inosservate.