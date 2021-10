Chi è nato oggi 19 ottobre: i compleanni glamour

A chi dobbiamo fare gli auguri tra i personaggi famosi nati il 19 ottobre? Iniziamo da Roma, dove nel 1953 è nata Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica. La sua carriera nelle redazioni è iniziata in Rai, a Radio 2, ma poi è passata alla carta stampata scrivendo per giornali come Panorama, Il Corriere della Sera e La Repubblica. In televisione, prima di arrivare alla conduzione nel 2003 affiancando Giuliano Ferrara in Otto e mezzo su La7, ha collaborato con Domenica In e Samarcanda. Dal settembre del 2013 è alla guida di Forum. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1982 ha sposato Francesco Rutelli e la coppia ha 4 figli, uno naturale, Giorgio, e tre adottivi, Serena, Francisco e Monica.

Trasferiamoci in Gran Bretagna, a Poole, e facciamo gli auguri allo scrittore ed ex agente segreto John le Carré, nato nel 1931 con il nome di David John Moore Cornwell. Dopo essersi laureato a Oxford e aver insegnato per un certo periodo a Eton, viene reclutato dall’MI6, il servizio segreto britannico. Quando è ancora dipendente del Foreign Office scrive il suo primo romanzo, Chiamata per il morto , ma poco tempo dopo la sua copertura salta a causa di un agente infiltrato, e le Carré racconterà questi avvenimenti in uno dei suoi libri più famosi: La talpa . Tra le sue opere più celebri ricordiamo anche La spia che venne dal freddo , Tutti gli uomini di Smiley e La casa Russia , tutti trasposti sul grande o sul piccolo schermo.

Infine andiamo a New York, precisamente nel Bronx. Spegne oggi le candeline infatti la modella e attrice Joy Bryant, che proprio nel quartiere newyorchese è nata nel 1974. Dopo il diploma ottiene una borsa di studio per Yale, ma abbandona gli studi due anni dopo per dedicarsi alla carriera nella moda apparendo nelle pubblicità di Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Gap e Victoria’s Secret. Nel 2001 debutta al cinema con Carmen: A Hip Hopera, ma la svolta arriva quando viene scelta per recitare accanto a Denzel Washington nel film Antwone Fisher. Dal 2010 al 2015 ha interpretato Jasmine Trussell nella serie televisiva Parenthood.

