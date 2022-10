Le somme più scandalose del calcio

Il calcio, si sa, è lo sport più seguito nel mondo. Anche per questo motivo attorno al calcio ruotano interessi da capogiro. Ma quali sono le somme più scandalose mai spese?

Il calcio che follia…

Il calcio fa battere i cuori, fa piangere e ridere, fa gioire e soffrire ma spesso tutto questo ha un costo molto elevato e spesso quasi folle. Non solo sono enormi gli interessi che ruotano attorno ad esempio ad una cessione o ad un trasferimento ma spesso anche il tenore di vita degli stessi giocatori che di sicuro non si risparmiano gli agi ed i vizi. Abbiamo provato a stilare una lista, in primis, dei trasferimenti in assoluto più costosi e poi anche di quanto costi la vita privata dei BIG del calcio. Nel primo caso il record assoluto è detenuto dal Paris Saint-Germain che ha acquistato Neymar, attaccante brasiliano, dal Barcellona per 222 milioni di euro, costo record a livello mondiale nel 2017. In generale i trasferimenti più costosi sono stati fatti in Europa e in Inghilterra e parliamo di giocatori come Pogba, Ronaldo, Zidane, Bale, Lukaku ed altri nomi che occupano ormai le migliori scene del calcio mondiale. Dopo Neymar il trasferimento più costoso è quello che ha portato Kylian Mbappé dal Monaco al Paris Saint- Germain per 180 milioni di euro (costo record mondiale 2018) e ancora Ousmane Dembélé dal Borussia Dortmund al Barcellona per 140 milioni. Il podio quindi formato da tre attaccanti che sono in genere quelli per cui si è disposti a spendere di più. Il centrocampista che è più è costato nella storia del calcio è il classe ’92 Philippe Coutinho, brasiliano passato dal Liverpool al Barcellona nel 2018 per 135 milioni di euro. Il primo giocatore ad aprire le danze di questi trasferimenti folli fu Giuseppe Savoldi che nel 1975 passò dal Bologna al Napoli per circa 1,2 milioni di euro. Cifre da capogiro che spesso nel calcio rendono felici anche alcuni tifosi più arguti e non solo perché la loro star del calcio indossa finalmente i colori della propria squadra ma anche perché può capitare che la fortuna bussi alla porta di casa ed una scommessa impensabile si trasforma in un tesoretto non indifferente. E’ il caso di John Pryke, un 59enne (all’epoca) tifoso del Leicester che ad inizio campionato giocò 20 sterline (circa 20 euro) sulla vittoria dei ragazzi di Ranieri in Premier League. La quota all’epoca era 5000 a 1. Inutile dire che la vittoria delle Foxes portò non poca felicità al tifoso inglese che avrebbe potuto guadagnare 129 mila euro ma che si accontentò a 5 partite dalla fine di incassarne 40mila. Dunque è sempre bene dare un’occhiata alle quote calcio più allettanti e chissà che non possa risuccedere il miracolo delle Foxes.

Una vita di lusso e di stranezze

Per i calciatori guadagnare tanti soldi è la normalità e molti di loro amano spenderli per condurre una vita ultra agiata e piena di lussi. Molti però spesso balzano alle cronache per acquisti stravaganti e bizzarri. Stephen Ireland ad esempio, ex Manchester City ha acquistato un’Audi R8 personalizzata con i colori del Man City o ancora una Rover bianca con le finiture rosa. El Hadji Diouf nel 2009 si mise in mostra con la sua Candillac Escalade a cui aveva aggiunti integrazioni personalizzate ed era stata dipinta in oro lucido. Che dire poi di Zlatan Ibrahimovic che ha comprato una chiesa evangelica nel centro di Stoccolma? Mai forse come Cr7 con un parco macchine di oltre 7 milioni di euro, un jet privato ed anche un’isola greca. Non solo oggetti, ville, chiese o isole. Qualcuno si è spinto anche oltre acquistando un titolo nobiliare. Parliamo di Djirbil Cissè, attaccante del Liverpool che si è comprato il titolo di “Lord of the Manor di Frodsham”. Insomma sembra essere proprio vero che chi si accontenta gode così così e nel caso delle nostre star del pallone i vizi sembrano non mancare come anche la voglia di apparire con l’acquisto più strano e non passare inosservato. Fra tutti, forse solo Leo Messi, per garantirsi un po’ di privacy in più ha fatto un utile acquisto. Infatti ha comprato la casa dei vuoi vicini proprio per non sentire più inutili schiamazzi e rumori e godersi tranquillamente il suo meritato riposo.

Un mondo con oltre sei zeri

Non stupisce che con queste cifre gli interessi che gravitano attorno al mondo del calcio siano molteplici. Non è più una novità che alcuni giocatori siano acquistati o ceduti a grosse cifre e del resto alcuni meritano davvero queste somme. Tuttavia è sempre più facile restare sbalorditi dagli acquisti spesso bizzarri che fanno. Chiese, macchine con rifiniture stravaganti ed addirittura titoli nobiliari, sono solo alcuni degli sfizi che i calciatori amano concedersi e che, francamente, possono anche permettersi senza troppa retorica. C’è anche da dire e non per discolpa che molti di loro spendono moltissimo di ciò che guadagnano in gare di beneficienza o in aiuti concreti verso i più bisognosi. Questo spesso li rende apprezzabili più di qualsiasi altra stramberia che possano acquistare.