Chi è Assunta Capuozzo, la signora di TikTok

Problemi con i figli, liti, faide familiari. Sta forse tornando l’epoca d’oro delle soap opera? No, è la vita vera (forse) di una signora di Napoli ma nata in Florida che con le sue vicissitudini ha tenuto viva l’attenzione di TikTok. Mica una Brooke Logan qualunque, lei è Assunta Capuozzo!

La storia di Assunta Capuozzo

Nata a Napoli nel 1974, poi trasferitasi in Florida e poi tornata di nuovo a Napoli nel 2016. Questo il viaggio da un lato all’altro dell’oceano di Assunta Capuozzo e, in qualche modo, l’origine della sua fama.

Assunta infatti è ritornata nella sua città natale dopo la morte del marito ed è stata accolta, insieme ai quattro figli, a casa della sorella e del cognato. E qui iniziano i problemi.

Mentre la nostra protagonista, infatti, racconta le sue giornate e la sua orgogliosa napoletanità su TikTok, arriva il video della figlia maggiore Jo che la accusa di essere una madre assente e negligente, di non essere interessata alla sua salute (Jo sarebbe affetta da una malattia cronica) e di essere stata plagiata dalla sorella a cui avrebbe intestato l’intera eredità del marito.

E mentre Jo racconta di essere andata via di casa perché vessata da continue violenze psicologiche da parte degli zii e della madre, quest’ultima risponde accusandola di mentire, e che la verità dell’allontanamento dei figli sarebbe colpa di questi ultimi, che sarebbero andati via perché insofferenti alle sue regole.

Con Assunta sarebbero rimasti i due gli più piccoli tra cui Elvira, a sua volta inviperita con la madre perché, come sostiene in un video, sarebbe in punizione da due mesi. A questo punto Jo ha pubblicato un altro filmato annunciando la sua intenzione di rivolgersi agli assistenti sociali che però non sappiamo se siano intervenuti oppure no.

L’intricata storia di Assunta Capuozzo e dei suoi figli si è infine conclusa quando la signora napoletana ha per l’ennesima volta sostenuto che tutto ciò che la figlia maggiore ha raccontato sui social è falso e che il suo intento è solo quello di guadagnare popolarità.

