Chi è nato oggi 19 marzo: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 19 marzo. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Ursula Andress, nata in Svizzera nel 1936 e nota soprattutto per essere stata la prima bond girl interpretando Honey Ryder in 007 – Licenza di uccidere, il film che ha dato il via alla saga dedicata all’agente segreto più famoso del cinema.

Tra i nati oggi gli auguri vanno anche a Nadja Auermann, supermodella tedesca nata a Berlino nel 1971, alla sua collega italiana Bianca Balti, originaria di Lodi dove è nata nel 1984, e a Glenn Close, nata in Connecticut nel 1947 e interprete di film come Il mondo secondo Garp, Il grande freddo, Il migliore, Attrazione fatale, Le relazioni pericolose, Albert Nobbs, The Wife, Vivere nell’ombra, Elegia americana, Maxie, Il mistero Von Bulow, Air Force One, La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda, The Lion in Winter – Nel regno del crimine e La carica dei 101, mentre tra le sue apparizioni televisive sono da citare quelle nel film Costretta al silenzio e nella serie tv Damages.

Spegne le candeline oggi anche Bruce Willis, nato in Germania (suo padre era militare) nel 1955 e diventato famoso prima grazie al telefilm Moonlighting e poi per il personaggio di John McClane interpretato in Trappola di cristallo, primo capitolo della saga di Die Hard. Tra i suoi altri lavori ricordiamo quelli in L’ultimo boy scout, Il sesto senso, Armageddon, La morte ti fa bella, L’esercito delle 12 scimmie, Ancora vivo – Last Man Standing, Il quinto elemento, Sotto corte marziale, L’ultima alba, Hostage, Slevin – Patto criminale, Il mondo dei replicanti, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Rock the Kasbah, Motherless Brooklyn – I segreti di una città e Pulp Fiction.

Cover photo by Daniele Cifala/SplashNews.com