Chi è nato oggi 18 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e a tutti i vip che spegneranno le candeline sulla torta il 18 marzo. Cento di questi giorni dunque a Lily Collins, nata in Inghilterra nel 1989 dal celebre musicista Phil e dalla sua seconda moglie Jill Tavelman. Dopo essersi trasferita a Los Angeles con la madre in seguito al divorzio dei genitori, debutta al cinema nel 2009 ma il primo ruolo importante le arriva nel 2013 con Abduction, cui seguiranno poi The English Teacher, Biancaneve, Stuck in Love, Scrivimi ancora, L’eccezione alla regola, To the Bone, Okja, Fino all’osso e nella serie televisiva di Netflix Emily in Paris. Tra gli altri ruoli che ha interpretato ci sono quello di Collins Tuohy in The Blind Side, di Lucy Pace in Priest, di Clary Fray in Shadowhunters – Città di ossa, di Liz Kendall in Ted Bundy – Fascino criminale, di Edith Bratt in Tolkien e di Rita Alexander in Mank.

Tra i nati oggi anche il frontman dei Maroon 5 Adam Levine. Nato a Los Angeles nel 1979, con la sua band ha pubblicato sei album e vinto tre Grammy Awards, due Billboard Music Awards, due American Music Awards, un MTV Video Music Award e un World Music Award. Dal 2011, inoltre, è uno dei coach del talent show di NBC The Voice e nel 2012 ha debuttato come attore nella serie tv American Horror Story: Asylum.

Tanti auguri di buon compleanno anche alla regina del jazz rap Queen Latifah, psuedonimo di Dana Elaine Owens, nata nel New Jersey nel 1970 e prima artista hip-hop a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame e una candidatura al Premio Oscar. Dal 1989, anno del suo debutto, ha venduto più di 2 milioni di dischi, vinto un Grammy Award e recitato in film come Chicago e Hairspray.

Cover photo reated by mrsiraphol – www.freepik.com