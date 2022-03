Chi è nato oggi 20 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 20 marzo. Iniziamo a fare gli auguri a Holly Hunter, nata in Georgia nel 1958 e vincitrice del Premio Oscar nel 1993 per il personaggio di Ada McGrath nel film Lezioni di piano, ruolo che le è valso anche BAFTA, Golden Globe e Prix d’interprétation féminine a Cannes. La ricordiamo, però, anche in pellicole come Dentro la notizia, Il socio, Thirteen, Arizona Junior, Always, Copycat, Crash, Fratello, dove sei?, Gli Incredibili e Batman v Superman: Dawn of Justice e nella serie televisiva Saving Grace che le ha fatto conquistare un Emmy.

In Dentro la notizia appare un altro festeggiato di oggi: William Hurt. Nato a Washington D.C. nel 1950, è anche lui vincitore di un Oscar, nel 1986 per Il bacio della donna ragno, ma lo ricordiamo anche in Stati di allucinazione, Brivido caldo, Gorky Park, Figli di un dio minore, A History of Violence, A.I. – Intelligenza artificiale, The Village, Syriana, The Good Shepherd, Mr. Brooks, Into the Wild, Robin Hood e, nei panni del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, in L’incredibile Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Un altro vincitore dell’Oscar che compie gli anni oggi è Spike Lee, nato ad Atlanta nel 1957 e regista di film come Lola Darling, Fa’ la cosa giusta, Mo’ Better Blues, Jungle Fever, Malcolm X, Crooklyn, Clockers, La 25a ora, Inside Man, Chi-Raq, BlacKkKlansman, Da 5 Bloods e del documentario 4 Little Girls.

Bisogna fare gli auguri di buon compleanno anche a Ruby Rose, conduttrice televisiva, attrice e modella nata a Melbourne nel 1986. Nella sua carriera ha recitato sia al cinema che in televisione in film e serie TV come Around the Block, Orange Is the New Black, Resident Evil: The Final Chapter, xXx – Il ritorno di Xander Cage, John Wick – Capitolo 2, Pitch Perfect 3, Shark – Il primo squalo e Batwoman.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com