Chi è nato oggi 19 luglio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanni ai nati oggi 19 luglio. Tra le personalità che festeggiano l’anniversario di nascita oggi troviamo Benedict Cumberbatch, nato a Londra nel 1976. Diventato famoso internazionalmente interpretando il protagonista in Sherlock, ha recitato in tanti altri film, serie televisive e miniserie come Patrick Melrose, Amazing Grace, Into Darkness – Star Trek, 12 anni schiavo, Il quinto potere, The Imitation Game, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, 1917, The Courier, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Abel Ferrara, nato a New York nel 1951 e regista di film come L’angelo della vendetta, King of New York, Il cattivo tenente e Fratelli.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com