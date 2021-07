Chi è nato oggi 18 luglio: i compleanni glamour

A chi dobbiamo fare gli auguri tra i personaggi famosi nati il 18 luglio? Iniziamo da Vin Diesel, nato Mark Sinclair in California nel 1967. Diventato famoso negli anni Novanta recitando in franchise di successo come quelli di Fast and Furious e Pitch Black, ha recitato in tanti altri film come xXx e Salvate il soldato Ryan, ma anche in tante commedie, per esempio Missione tata e Find Me Guilty.

Festeggia oggi l’attrice caratterista Margo Martindale, nata in Texas nel 1951 e apparsa in ruoli di supporto in tantissimi film tra cui The Hours, Million Dollar Baby, Dead Man Walking, Il socio, L’olio di Lorenzo, La stanza di Marvin, Orphan, La famiglia Savage, Hannah Montana: The Movie e I segreti di Osage County. Ha inoltre interpretato anche i ruoli di Mags Bennett in Justified e Claudia in The Americans oltre ad aver doppiato se stessa nella serie animata Bojack Horseman.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi ci sono anche Michiel Huisman, nato in Olanda nel 1981 e famoso soprattutto per aver interpretato Daario Naharis nella quarta stagione de Il Trono di Spade e Steven Crain in The Haunting of Hill House, e Kristen Bell, nata in Michigan nel 1980 e che molti ricorderanno per essere stata il personaggio principale nelle serie tv Veronica Mars e The Good Place.

