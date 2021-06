Chi è nato oggi 18 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 18 giugno. Iniziamo da Raffaella Carrà, showgirl, cantante, ballerina e molto, molto altro, nata a Bologna nel 1943. Presente in tv fin dagli anni Sessanta, la Raffa nazionale non è soltanto un’icona italiana, ma nell’autunno del 2020 è stata incoronata dal Guardian come un sex symbol europeo, anzi, “l’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso”.

Un altro personaggio che fa il compleanno oggi è il Robb Stark de Il trono di spade Richard Madden. Nato in Scozia nel 1986, oltre a interpretare il King in the North delle prime tre stagioni della serie HBO, è stato il principe Kit nel live action di Cenerentola, Cosimo de’ Medici ne I Medici, Ikaris nel film del Marvel Cinematic Universe Eternals, il sergente David Budd in Bodyguard, vincendo per questo ruolo un Golden Globe, il manager di Elton John John Reid nel biopic Rocketman e il tenente Joseph Blake in 1917.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Paul McCartney, nato a Liverpool nel 1942 e diventato “più famoso di Gesù Cristo” con i Beatles, formando insieme a John Lennon una delle coppie di compositori più influenti della musica del XX secolo. Esattamente dieci anni dopo nasceva a Roma, dal matrimonio tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, Isabella Rossellini, per tanti anni volto di Lancôme ma anche attrice in film come Velluto blu e La morte ti fa bella.

