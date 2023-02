Chi è nato oggi 19 febbraio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 19 febbraio. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Millie Bobby Brown, attrice britannica ma nata a Marbella, in Spagna, nel 2004. Diventata famosissima grazie al personaggio di Undici interpretato nella serie Netflix Stranger Things, ruolo per il quale è diventata la persona più giovane a ottenere una candidatura al Premio Emmy, ha esordito al cinema con il film Godzilla II – King of the Monsters e con il suo sequel Godzilla vs. Kong. Tra i suoi lavori più recenti il film distribuito da Netflix Enola Holmes.

Millie Bobby Brown testimonial di Pandora per la campagna Primavera/Estate 2020. Photo courtesy press office

Compie gli anni oggi anche l’attore portoricano naturalizzato spagnolo Benicio del Toro, nato nel 1967 e vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe nel 2001 per il film Traffic. La stessa interpretazione gli ha fatto vincere anche l’Orso d’argento al Festival di Berlino, mentre con Che – Guerrilla e Che – L’argentino ha vinto il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes. Una seconda candidatura agli Oscar è arrivata nel 2003 con 21 grammi.

È nato oggi in Spagna nel 1934 anche lo stilista Paco Rabanne. Rifugiatosi in Francia per sfuggire alla guerra civile, dopo gli studi di architettura ha iniziato a muoversi nel mondo della moda disegnando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga per poi fondare la sua maison nel 1966. I materiali insoliti utilizzati per i suoi abiti, soprattutto metallo, carta e plastica, l’hanno fatto definire da Coco Chanel “il metallurgico della moda” e il mood futuristico delle sue creazioni è approdato anche al cinema con i costumi di scena del film Barbarella interpretato da Jane Fonda.

Tra i festeggiati di oggi ci sarebbe stato anche Massimo Troisi, nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli nel 1953 e morto a Roma il 4 giugno 1994. Candidato all’Oscar nel 1996 per Il postino, è stato anche attore e regista di film come Che ora è, Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite.

