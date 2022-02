Chi è nato oggi 18 febbraio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 18 febbraio. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Matt Dillon, nato nello stato di New York nel 1964 e interprete di tanti film come Giovani guerrieri, I ragazzi della 56a strada, Rusty il selvaggio, Drugstore Cowboy, Mister Wonderful, Da morire e Crash – Contatto fisico che gli è valso una candidatura agli Oscar come miglior non protagonista nel 2004.

Compie gli anni oggi anche il supermodello britannico classe 1980 David Gandy. Per tanti anni volto maschile di punta per Dolce & Gabbana, dopo il ritiro dalle passerelle è comunque rimasto nel mondo della moda collaborando con Vogue e GQ e sfruttando la sua popolarità a favore di numerose iniziative benefiche.

È nata oggi a Napoli nel 1986 anche Alessandra Mastronardi, nota soprattutto per i ruoli di Eva Cudicini ne I Cesaroni e di Alice Allevi nella serie tv L’allieva. Alla carriera televisiva ha affiancato quella cinematografica apparendo in film come To Rome with Love di Woody Allen, L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi e Life di Anton Corbijn.

Nello stesso giorno ma nel 1950 a Memphis è nata Cybill Shepherd, interprete di tanti film e serie TV come L’ultimo spettacolo, Il rompicuori, Taxi Driver, Alice, La lista dei clienti, Moonlighting, Yellow Rose, The L Word e Psych.

Tra i festeggiati di oggi c’è infine John Travolta, nato in New Jersey nel 1954 e diventato internazionalmente famoso per i film La febbre del sabato sera, che gli fece guadagnare una nomination ai Premi Oscar, e Grease. Una seconda candidatura è arrivata nel 1994 grazie al personaggio di Vincent Vega in Pulp Fiction, mentre l’anno dopo la sua interpretazione in Get Shorty gli ha fatto vincere il Golden Globe, cui è stato candidato altre due volte per I colori della vittoria e Hairspray. Nel 2016 ha vinto un Emmy Award per il ruolo di Ben Shapiro in American Crime Story.

Cover photo designed by Freepik