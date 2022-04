Chi è nato oggi 19 aprile: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 19 aprile c’è Calcutta, pseudonimo di Edoardo D’Erme, cantautore nato a Latina nel 1989 e diventato famoso nel 2015 grazie a Mainstream, il suo secondo album, e ai singoli estratti da questo Cosa mi manchi a fare, Gaetano, Frosinone e Oroscopo, il cui video su YouTube in un solo mese raggiunge il milione di visualizzazioni. Il successo prosegue anche con il disco successivo, Evergreen, e con le canzoni Orgasmo, Pesto, Paracetamolo e Kiwi.

Un altro festeggiato famoso di oggi è James Franco, nato in California nel 1978, candidato all’Oscar per la sua interpretazione in 127 ore e vincitore di due Golden Globe per il film tv James Dean – La storia vera e il film The Disaster Artist. Il successo però era già arrivato con la sua partecipazione alla trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi ed era proseguito con pellicole come Milk, Mangia prega ama, L’alba del pianeta delle scimmie, Spring Breakers, Il grande e potente Oz, Strafumati e Facciamola finita.

Tanti auguri anche a Hayden Christensen, nato a Vancouver nel 1981 e interprete di Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni e Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, di Sam Monroe in L’ultimo sogno e di Stephen Glass in L’inventore di favole.

Tra i personaggi famosi nati il 19 aprile contiamo anche Kate Hudson, nata a Los Angeles nel 1979 dalla relazione tra Goldie Hawn e Bill Hudson e attrice in tanti film come Desert Blue, 200 Cigarettes, Il dottor T e le donne, Gossip, Quasi famosi, Alex & Emma, Come farsi lasciare in 10 giorni, Tu, io e Dupree, Tutti pazzi per l’oro, La ragazza del mio migliore amico, Bride Wars – La mia migliore nemica, Le quattro piume, Quando meno te lo aspetti, The Skeleton Key, Nine, The Killer Inside Me, Something Borrowed – L’amore non ha regole, Il fondamentalista riluttante, Rock the Kasbah, Deepwater – Inferno sull’oceano, Mother’s Day, Marcia per la libertà e Music oltre che della serie televisiva Glee dove ha interpretato il personaggio di Cassandra July.

Ma oggi bisogna fare gli auguri anche a Ashley Judd, nata a Los Angeles nel 1968 e che ha recitato in film come Ruby in paradiso, Heat – La sfida, Norma Jean & Marilyn, Il momento di uccidere, Il collezionista, Colpevole d’innocenza, Qui dove batte il cuore, Frida, High Crimes – Crimini di stato, De-Lovely – Così facile da amare, La tela dell’assassino, Bug – La paranoia è contagiosa, L’incredibile storia di Winter il delfino 1 e 2, Attacco al potere – Olympus Has Fallen, Divergent, Barry e Un viaggio a quattro zampe e della serie TV Missing.

Facciamo gli auguri, infine, a Tim Curry, nato in Inghilterra nel 1946, interprete di Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show, di Daniel “Gallo” Hannigan in Annie, del Signore delle Tenebre Tenebra in Legend, del maggiordomo Wadsworth in Signori, il delitto è servito, del concierge Hector in Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, del cardinale Richelieu ne I tre moschettieri, di Long John Silver in I Muppet nell’isola del tesoro e di Pennywise nella miniserie televisiva del 1990 It, oltre che di moltissime produzioni andate in scena sia nel West End che a Broadway.

