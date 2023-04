Intrattenimento e lifestyle: il mondo dei giochi in 5 categorie

Il gioco e i passatempi sono da sempre piacevoli rifugi per alcuni momenti di relax. Un’attività a cui nessuno ha mai voluto rinunciare e che, anzi, porta ogni anno sempre nuovi appassionati. Giocare, infatti, fa bene alla mente, aiuta a rilassarsi ma anche a creare socialità, rinforzando i legami di amicizia e permettendo di fare nuovi incontri. Il tutto perché ci si ritrova attorno a un tavolo divertendosi e scaricando lo stress quotidiano. Perfino la scienza si è interrogata sui vantaggi del gioco arrivando alla conclusione che i benefici riguardino le persone di ogni fascia d’età. E sono tante le forme di gioco a disposizione dei bambini e, soprattutto, degli adulti.

I videogame

Da quando negli anni ’80 i computer sono entrati a far parte della nostra vita, il fenomeno dei videogame è esploso in maniera incredibile attirando sempre più nuovi appassionati. E contemporaneamente la qualità dei videogiochi è diventata progressivamente più realistica e coinvolgente. Da Prince of Persia e Tekken si è passati a saghe incredibili e immaginifiche come Final Fantasy e God of War ma anche cult sportivi come Fifa e Pes per il calcio o F1 e MotoGp per quanto riguarda i motori.

I giochi da tavolo

Un grande classico che non tramonterà mai sono i giochi da tavolo. Nonostante la tecnologia domini la nostra vita non c’è nulla di più bello che aprire una scatola e tirare fuori i pezzi per comporre il tavolo da gioco, con tabellone, dadi, segnaposto e tessere. Così giochi come Monopoly, Risiko, Indovina Chi e tutti i giochi che hanno fatto storia restano ancora oggi il “campo di battaglia” di amici e parenti che vorranno vincere a tutti i costi. Così come fanno la loro parte ancora giochi che richiedono tanta pazienza e cervello come gli scacchi, Scarabeo, Dama o Backgammon.

I giochi di carte

Esistono da secoli e se, in sostanza, sono rimaste le stesse dal ‘600 ad oggi ci sarà un motivo. E così le carte da gioco restano il passatempo più diffuso in Italia tra quelli classici. In fondo basta un tavolo e qualche giocatore. Scopa, briscola, tresette, scopone, giochi che conoscono tutti e a cui tutti sono affezionati. Ma oggi ci sono anche nuovi giochi di carte, come “Uno!”, dove vince chi rimane per primo senza carte ma anche i giochi di carte collezionabili come Yu-Gi-Oh! e Hearthstone.

I giochi da sala

La popolarità dei giochi di sala non è certamente calata nemmeno con la diffusione delle piattaforme di gioco digitale. Esempio calzante in questo senso è il bingo che viene proposto nelle moderne sale da gioco virtuali in versione digitale con tanto di promozioni specifiche come il bingo online soldi veri senza deposito, che consente di provare l’esperienza del bingo senza dover impiegare esclusivamente il proprio denaro. Popolarissima è naturalmente anche la Tombola che dalle tavole imbandite di Natale viene organizzata anche a livelli più grandi con “tavoli” anche di centinaia di persone.

Quiz e rompicapo

Una volta li trovavamo solo sulla “settimana enigmistica”, ora invece sono presenti in decine di app per smartphone negli store come Play Store e App Store. Si parla dei giochi quiz e rompicapo, ottimi per rilassarsi, magari mentre si sta assaporando a una rilassante tisana o sulla sdraio d’estate, ma anche per mantenere allenata la mente. Ci sono quelli più semplici come Quiz Duello o Logo Quiz ma anche la trasposizione digitale di giochi da tavolo come “Trivial Pursuit”. E poi ci sono i giochi che hanno davvero spopolato con miliardi di download come Angry Birds, il mitico gioco degli uccellini da lanciare come bombe contro i maialini cattivi, e Candy Crush Saga, iconico gioco rompicapo dove bisogna mettere in fila le caramelle per fare punti e superare i livelli.