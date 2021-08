Chi è nato oggi 19 agosto: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 19 agosto? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Nanni Moretti, nato in provincia di Bolzano nel 1953 ma cresciuto a Roma. Candidato 44 volte ai David di Donatello, ha vinto il prestigioso premio 9 volte con La messa è finita, Il portaborse, Caro diario, La stanza del figlio, Il caimano e Santiago, Italia.

Compleanno da ricordare anche quello di Matthew Perry, nato in Massachusetts nel 1969 e noto soprattutto per essere stato Chandler Bing in Friends. Nella sua carriera ha recitato anche in altre serie televisive come Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine e Go On e in film come Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa, FBI: Protezione testimoni e 17 Again – Ritorno al liceo.

Avrebbe festeggiato oggi anche Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel, nata a Saumur nel 1883 e morta a Parigi il 10 gennaio 1971. Capace di rivoluzionare la moda femminile del suo tempo e di imporsi nella cultura pop del XX secolo, con le sue creazioni è riuscita a creare stili e silhouette che appaiono moderni ancora oggi.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com