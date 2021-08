Chi è nato oggi 18 agosto: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno il 18 agosto e, per esempio, tra i nati di oggi troviamo Carole Bouquet, nata in Francia nel 1957, viso del profumo Chanel Nº 5 dal 1986 al 1997, vincitrice del Premio Cèsar per la miglior interpretazione femminile nel 1990 per Troppo bella per te!, ma anche interprete di tanti altri film come Il desiderio e la corruzione, Solo per i tuoi occhi e Quell’oscuro oggetto del desiderio.

Nello stesso giorno ma nel 1953 a Roma è nato Sergio Castellitto, tre volte vincitore del David di Donatello per Tre colonne in cronaca, Il grande cocomero e Non ti muovere, ma ricordato anche per altre interpretazioni come quelle in L’uomo delle stelle, L’ora di religione e Il cattivo poeta.

Tra i festeggiati di oggi anche Geppi Cucciari, nata a Cagliari nel 1973 e nota per le sue partecipazioni a programmi televisivi come Zelig Circus, Le iene e Le parole della settimana, e Mika, nato a Beirut nel 1983, autore di singoli di successo come Grace Kelly e Relax, Take It Easy e più volte giudice dell’edizione italiana del talent show X Factor.

Auguri anche a Edward Norton, nato a Boston nel 1969, tre volte candidato al Premio Oscar per le sue interpretazioni in Schegge di paura, American History X e Birdman, ma interprete di moltissimi altri film come Fight Club, The Score, La 25ª ora, The Illusionist – L’illusionista, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, Grand Budapest Hotel, Red Dragon, Le crociate – Kingdom of Heaven, L’incredibile Hulk e The Bourne Legacy.

Buon compleanno anche a Robert Redford, nato in California nel 1936, vincitore dell’Oscar per la miglior regia nel 1981 per aver diretto Gente comune, ma anche ovviamente attore di grandissimo successo con in curriculum film come Caccia di guerra, A piedi nudi nel parco, Lo strano mondo di Daisy Clover, Butch Cassidy, Corvo rosso non avrai il mio scalpo!, La stangata, Come eravamo, Tutti gli uomini del presidente, Brubaker e La mia Africa.

Tra le celebrities nate oggi anche Christian Slater, nato a New York nel 1969 e interprete di film come Schegge di follia, Robin Hood – Principe dei ladri, Intervista col vampiro, Nome in codice: Broken Arrow, Pioggia infernale, Una vita al massimo, La rapina, Windtalkers, Alone in the Dark, Bobby, Nymphomaniac, King Cobra, The Wife – Vivere nell’ombra, The Public e We Can Be Heroes e di serie televisive come Mr. Robot.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Patrick Swayze, nato a Houston nel 1952 e morto a Los Angeles il 14 settembre 2009 e interprete di film come I ragazzi della 56ª strada, Dirty Dancing – Balli proibiti, Il duro del Road House, Ghost – Fantasma, Point Break – Punto di rottura, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, Black Dog e Donnie Darko.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com