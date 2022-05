Chi è nato oggi 18 maggio: i compleanni glamour

Chi saranno i personaggi famosi nati il 18 maggio? La prima tra le celebrities che ricordiamo tra i nati di oggi è Enrico Brignano, attore nato a Roma nel 1966 e attivo sia in teatro che al cinema che in televisione partecipando a trasmissioni come Le Iene e Scherzi a parte, fiction e serie tv come Un medico in famiglia e I Cesaroni 5 e film come Si fa presto a dire amore e South Kensington.

Spegne le candeline il 18 maggio anche Tina Fey, attrice comica statunitense nata in Pennsylvania nel 1970 e vincitrice di due Golden Globe e sette Emmy Awards. In Italia è conosciuta soprattutto per il film Mean Girls e per la sitcom 30 Rock, ispirata alla sua esperienza come autrice di Saturday Night Live uno dei programmi comici più longevi e di successo della televisione statunitense.

Cover photo created by freepic.diller – www.freepik.com