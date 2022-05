Chi è nato oggi 17 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i personaggi famosi che fanno il compleanno il 17 maggio. È nata oggi a Bologna nel 1994 Elettra Lamborghini, nipote di quel Ferruccio Lamborghini fondatore della celebre casa automobilistica. Diventata famosa partecipando al reality show di MTV Riccanza, negli ultimi anni ha preferito dedicarsi alla musica partecipando anche al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano Musica (e il resto scompare). Nel 2020 ha sposato il dj olandese Afrojack, pseudonimo di Nick Van De Wall.

Sarebbe stato festeggiato oggi anche il compleanno di Dennis Hopper, nato in Kansas nel 1936 e morto a Los Angeles il 29 maggio 2010. Regista e interprete, accanto a Peter Fonda, di Easy Rider, pellicola simbolo della controcultura statunitense, nel corso della sua carriera è apparso in molti altri film come Gioventù bruciata, Il gigante, Nick mano fredda, Impiccalo più in alto, Fuga da Hollywood, Braccato a vita, L’amico americano, Apocalypse Now, Snack bar blues, Rusty il selvaggio, Osterman Weekend, Velluto blu, Colpo vincente, Speed e Waterworld.

Spegne le candeline oggi anche Corrado Guzzanti, nato a Roma nel 1965, attore e autore satirico che ha inventato tanti personaggi come il regista Rokko Smithersons, l’adolescente Lorenzo, il santone Quelo, la conduttrice Vulvia, il gerarca fascista Barbagli, il poeta Brunello Robertetti, il cardinale Pizzarro e il dottor Livore. Tra i programmi televisivi di successo cui ha partecipato ricordiamo Avanzi, Tunnel, Maddecheaò, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano e Il caso Scafroglia oltre alla serie televisiva Boris e al film Fascisti su Marte.

