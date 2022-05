Chi è nato oggi 19 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 19 maggio. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Rebecca Hall, nata a Londra nel 1982 e candidata ai Golden Globe nel 2008 per l’interpretazione di Vicky nel film di Woody Allen Vicky Cristina Barcelona. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quelle in The Prestige, Frost/Nixon – Il duello, The Town, Iron Man 3, Transcendence, Regali da uno sconosciuto – The Gift, Il GGG – Il grande gigante gentile, Godzilla vs. Kong, Il quiz dell’amore, 1921 – Il mistero di Rookford, Professor Marston and the Wonder Women e Christine.

Compie gli anni oggi anche Grace Jones, modella, cantante e attrice nata in Giamaica nel 1948. Assoluta regina delle passerelle negli anni Settanta, nella seconda metà di quel decennio inizia a dedicarsi alla musica incidendo 11 album, i più famosi dei quali sono probabilmente Warm Leatherette, Nightclubbing e Slave to the Rhythm. Dopo essere apparsa in alcuni film low budget, nel 1984 fa il suo debutto nel mainstream recitando in Conan il distruttore, cui seguiranno poi 007 – Bersaglio mobile, Vamp e Il principe delle donne.

È nato oggi in provincia di Foggia nel 1946 anche Michele Placido, noto a livello internazionale per il personaggio del commissario Corrado Cattani nella fiction La Piovra ma vincitore anche di un Orso d’argento a Berlino per il film Ernesto e candidato più volte ai David di Donatello. Tra gli altri suoi lavori degni di nota ricordiamo Del perduto amore, Un viaggio chiamato amore, Ovunque sei, Il grande sogno, Romanzo criminale, Romanzo popolare, Marcia trionfale, Fontamara, Pizza Connection, Mery per sempre, Pummarò, Le amiche del cuore e Un eroe borghese.

Tantissimi auguri di buon compleanno infine a Isabella Ragonese, nata a Palermo nel 1981, due volte vincitrice del Nastro d’argento per La nostra vita e Due vite per caso ma interprete anche di film come Sole cuore amore, Mio fratello rincorre i dinosauri, Tutta la vita davanti e Il padre d’Italia.

