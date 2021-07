Chi è nato oggi 17 luglio: i compleanni glamour

Uno dei personaggi famosi nati oggi 17 luglio è Donald Sutherland, nato in Canada nel 1935 e interprete di film come M*A*S*H, Gente comune, Without Limits e della saga di Hunger Games, oltre che di serie televisive come The Undoing. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo Quella sporca dozzina, I guerrieri, Una squillo per l’ispettore Klute, A Venezia… un dicembre rosso shocking, Il Casanova di Federico Fellini, Novecento, La notte dell’aquila, Animal House, Terrore dallo spazio profondo, La cruna dell’ago, Un’arida stagione bianca, JFK, Virus letale, Il momento di uccidere, The Italian Job, Ritorno a Cold Mountain e Orgoglio e pregiudizio.

Avremmo fatto gli auguri oggi anche a Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, nata in provincia di Ferrara nel 1939 e morta a Milano il 23 aprile 2021. Protagonista della musica italiana tra gli anni Sessanta e Settanta insieme ad altre cantanti come Ornella Vanoni, Mina, Iva Zanicchi e Orietta Berti, nella sua carriera ha affiancato all’esperienza musicale anche quella teatrale con una lunga collaborazione con Giorgio Strehler.

Cover photo created by bublikhaus – www.freepik.com