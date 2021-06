Chi è nato oggi 17 giugno: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 17 giugno. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Ken Loach, regista nato in Inghilterra nel 1936 e vincitore, tra i tanti altri riconoscimenti, di due Palme d’oro al Festival di Cannes con Il vento che accarezza l’erba e Io, Daniel Blake.

Tra i nati oggi gli auguri sarebbero andati anche a Lucio Fulci, nato a Roma nel 1927 e sempre nella capitale morto il 13 marzo 1996. Oltre che regista di celebri horror come quelli della cosiddetta Trilogia della morte (Paura nella città dei morti viventi, …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà e Quella villa accanto al cimitero) e Non si sevizia un paperino, è stato anche paroliere firmando brani come 24.000 baci e Il tuo bacio è come un rock.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com