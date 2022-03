Chi è nato oggi 17 marzo: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con Kurt Russell, attore nato in Massachusetts nel 1951. Dopo aver esordito in televisione, nel 1960 firma un contratto con la Disney diventandone la top star e, se la prima nomination ai Golden Globe arriva nel 1984 per Silkwood, a farne l’antieroe per eccellenza degli anni Ottanta è la sua collaborazione con il regista John Carpernter che lo dirige nei ruoli di Jena Plissken in 1997: Fuga da Los Angeles, di RJ MacReady in La cosa e di Jack Burton in Grosso guaio a Chinatown. Tra gli anni Novanta e i Duemila, poi, è stato Wyatt Earp in Tombstone, il colonnello Jonathan “Jack” O’Neill in Stargate, l’allenatore della nazionale olimpica statunitense di hockey Herb Brooks in Miracle, Robert Ramsey in Poseidon e Mike McKay in A prova di morte, il segmento di Grindhouse diretto da Quentin Tarantino. Nel 2015 è tornato a lavorare con il regista interpretando il cacciatore di taglie John Ruth in The Hateful Eight e Randy in C’era una volta a… Hollywood.

Tanti auguri vanno oggi anche a John Boyega, nato a Londra nel 1992 e diventato famoso grazie al ruolo di Finn interpretato nella trilogia sequel di Star Wars, e a Rob Lowe che, nato in Virginia nel 1964, dopo la fama ottenuta negli anni Ottanta grazie a film come I ragazzi della 56a strada, è tornato al successo nei Duemila con serie tv come West Wing, Brothers & Sisters e Parks and Recreation.

Tra i nati oggi anche Alexander McQueen, stilista britannico nato nel 1969 e morto a Londra l’11 febbraio del 2010, e l’icona della danza Rudolf Nureyev, nato a Irkutsk, in Siberia, nel 1938 e morto a Parigi il 6 gennaio del 1993.

Fa il compleanno oggi anche Gary Sinise, nato in Illinois nel 1955, candidato al Premio Oscar come miglior attore non protagonista per il personaggio del tenente Dan in Forrest Gump e interprete di tanti altri film come Uomini e topi, Apollo 13, Ransom – Il riscatto, Il miglio verde e Impostor mentre in televisione ha recitato in Truman, CSI: NY e Criminal Minds: Beyond Borders.

