Miglior fondotinta coprente: i prodotti top per piccole e grandi imperfezioni

Il fondotinta coprente è la soluzione più indicata per chi ha una pelle con macchie e imperfezioni piccole e grandi. Ma come scegliere quello “migliore”?

Attribuire un giudizio di valore assoluto è impossibile, perché a definire la “validità” di un prodotto sono diversi fattori – tipo di pelle, colore dell’incarnato, modalità di impiego, risultato atteso e rapporto qualità/prezzo – che cambiano (anche tantissimo) a seconda delle persone.

Per orientarvi, qui trovate un selezione di fondotinta coprenti divisi per categorie in base all’effetto naturale, all’aspetto economico, all’uso per esigenze particolari come macchie e acne e al possesso di un buon INCI.

Fondotinta coprente effetto naturale

Dimenticate i “ceroni” del passato. I fondotinta coprenti di oggi – almeno, la maggior parte – hanno un effetto molto naturale.

Huda Beauty #FauxFilter Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation in Apple Pie €39,90 da Sephora

La nuova versione aggiornata di #FauxFilter Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation Huda Beauty, per esempio, ha una copertura impeccabile, rende l’incarnato omogeneo e la pelle è come nuda.

Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Powder Foundation €34,90 da Sephora

È a coprenza modulabile e a lunga tenuta anche il fondotinta in polvere Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Powder Foundation, che garantisce un colore perfetto, un incarnato luminoso, una pelle perfettamente idratata e un aspetto naturale per tutta la giornata.

Diego dalla Palma Fondotinta Compatto in Polvere su amazon.it

Se cercate un fondotinta dal finish satinato, fanno al caso vostro Dior Diorskin Éclat Satin, ultra-confortevole e disponibile in sei nuance, e Diego dalla Palma Fondotinta Compatto in Polvere, dall’effetto naturale e non gessoso, facile da stendere e ideale per ritocchi al volo.

Pixi Glow Tint Cushion €21 su pixibeauty.com

Infine, Pixi Glow Tint Cushion è una tinta correttiva che si può utilizzare da sola o sotto il fondotinta per minimizzare le discromie, illuminare l’incarnato e donare a tutto il viso un finish demi-matte effetto pelle nuda.

Fondotinta coprente economico

La discussione sul “valore” di un prodotto in base al prezzo è sempre apertissima e il fondotinta coprente non fa eccezione: se costa poco, il dubbio che non “funzioni” o “faccia male” è in agguato. Invece, come per altri cosmetici, anche qui gli articoli validi e dal prezzo contenuto non mancano.

Revlon PhotoReady Airbrush Effect su amazon.it Kiko Mat Mousse su amazon.it

Tra questi ci sono Revlon PhotoReady Airbrush Effect™, che grazie a una formula micro-aereata leviga la pelle e garantisce massima copertura ed effetto naturale, e Kiko Mat Mousse, ideale per opacizzare le zone lucide e minimizzare le imperfezioni.

Pupa Made to Last, Maybelline Fit Me Foundation e Deborah Milano Fondotinta 24 Ore Perfect su amazon.it

Caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo sono anche Pupa Made to Last, disponibile in sei tonalità neutre adatte a ogni tipo di pelle e dal finish opaco, Maybelline Fit Me Foundation, che uniforma, opacizza, corregge e illumina l’incarnato in un solo gesto, e Deborah Milano Fondotinta 24 Ore Perfect a lunga tenuta e anti-lucido senza effetto maschera.

Catrice HD Liquid Coverage Foundation su amazon.it

Economico è pure Catrice HD Liquid Coverage Foundation, un fondotinta liquido ideale per coprire imperfezioni e rossori.

Fondotinta coprente per macchie e acne

Tra i fondotinta coprenti, esiste una categoria di prodotti pensata per “camuffare” tutte le imperfezioni della pelle più evidenti, come macchie, acne, cicatrici e rossori.

BioNike Defence Cover e Covermark Foundation su amazon.it

Quelli della linea Defence Cover di Bionike, per esempio, sono specifici per inestetismi cutanei come vitiligine, angiomi, acne, rosacea, macchie della pelle e cicatrici, così come Covermark Foundation, resistente all’acqua e con SPF30.

La Roche-Posay Rosaliac CC Cream su amazon.it

Il fondotinta ad alta coprenza La Roche-Posay Rosaliac CC Cream, invece, copre specificatamente i rossori e aiuta a riassorbirli e a prevenirne la comparsa, mentre Make Up For Ever Pan Stick è indicato per le pelli secche e sensibili.

Infine, Avène D-Pigment Légère e Avène D-Pigment Riche sono due trattamenti dedicati rispettivamente a un’epidermide grassa e a una secca che nascondono le macchie brune, ne attenuano la comparsa e uniformano il colorito.

Fondotinta coprente buon INCI

Per chi cerca un fondotinta coprente privo di ingredienti chimici e di sintesi, i prodotti con un buon INCI non mancano.

Benecos Natural Creamy su amazon.it

Tra questi, Benecos Natural Creamy uniforma l’incarnato e maschera le imperfezioni in modo naturale, così come So’Bio Étic Fond de Teint, dalla texture cremosa e a lunga tenuta.

Alva Coleur Fluid Foundation, invece, è indicato in modo specifico per coprire gli arrossamenti, mentre Lavera Natural Liquid Foundation garantisce un colore perfetto fino a 10 ore e nutre e protegge la pelle.

Per le imperfezioni più problematiche, infine, Provida Organics propone Cover Make-up Cream, un fondotinta cremoso contenuto in un pratico tubetto ideale da tenere in borsa e portare in viaggio, e Purobio Cosmetics il Fondotinta Liquido Biologico Sublime, dal finish mat e adatto a ogni tipo di pelle.

Cover photo created by Racool_studio – www.freepik.com