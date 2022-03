Chi è nato oggi 16 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i personaggi famosi nati il 16 marzo. Compie oggi gli anni Isabelle Huppert, una delle attrici più premiate di sempre, nata a Parigi nel 1953. Con gli oltre 100 tra film e produzioni per la televisione in cui ha recitato dal 1971 ha conquistato, tra i tanti riconoscimenti, due Premi César, due Prix d’interprétation féminine a Cannes, due Coppe Volpi, un Orso d’argento, un Premio BAFTA e un Golden Globe. Tra le sue interpretezioni più memorabili ricordiamo Violette Nozière, La pianista, Un affare di donne, Il buio nella mente, 8 donne e un mistero, La merlettaia, Elle e Le cose che verranno.

Fra i nati oggi anche Franca Leosini, nata a Napoli nel 1934 e famosa soprattutto per la conduzione del programma Storie maledette che guida dal 1994. Oltre alla trasmissione di Rai 3, è stata direttrice di Cosmopolitan, ha interpretato se stessa nel film Come un gatto in tangenziale e ha collaborato a vario titolo con giornali e produzioni televisive come l’Espresso, Telefono giallo e Ombre sul giallo.

Tanti auguri anche a Lauren Graham, ovvero la Lorelai Gilmore di Una mamma per amica, nata a Honolulu nel 1967. Oltre che la protagonista della serie televisiva ideata da Amy Sherman-Palladino, è stata Sarah Braverman in Parenthood e ha recitato in film come Babbo bastardo, Missione tata, Perché te lo dice mamma e Un’impresa da Dio.

Spegne le candeline il 16 marzo Alexandra Daddario, attrice statunitense nata a New York nel 1986. Tra le sue interpretazioni Annabeth Chase in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Blake Gaines in San Andreas e Summer Queen in Baywatch. Ha inoltre preso parte ai film Libera uscita e Non aprite quella porta 3D e alle serie tv White Collar, C’è sempre il sole a Philadelphia, True Detective e American Horror Story: Hotel.

