Chi è nato oggi 16 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai nati di oggi, famosi e non. Tra chi spegne le candeline il 16 maggio, per esempio, c’è Pierce Brosnan, nato in Irlanda nel 1953 e interprete di James Bond in quattro film della saga: GoldenEye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere. Oltre ad avere vestito i panni di 007, ha recitato in molti altri film come Quarto protocollo, Mrs. Doubtfire, Dante’s Peak, Robinson Crusoe, Gioco a due, Laws of Attraction, The Matador, Mamma Mia! e L’uomo nell’ombra.

Tra i nati di oggi troviamo anche Megan Fox, nata in Tennessee nel 1986 e interprete di film come Transformers e Transformers – La vendetta del caduto nel ruolo di Mikaela Banes, Jennifer’s Body, Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra dove veste i panni di April O’Neil.

Festeggiano oggi anche Janet Jackson, nata in Indiana nel 1966, una delle artiste che ha venduto di più nella storia della musica con più di 180 milioni di dischi venduti, Laura Pausini, nata a Faenza nel 1974 e capace di vincere, tra i tanti riconoscimenti, anche un Grammy Award nel 2006 e un Golden Globe nel 2021, e Tori Spelling, nata a Los Angeles nel 1976 e nota soprattutto per aver interpretato Donna Martin nel teen drama Beverly Hills 90210.

Tra i nati oggi anche Thomas Brodie-Sangster, attore nato a Londra nel 1990 e interprete di tanti ruoli come Sam in Love Actually – L’amore davvero, Simon in Nanny McPhee – Tata Matilda, Jojen Reed ne Il Trono di Spade, Newt in Maze Runner – Il labirinto, Maze Runner – La fuga e Maze Runner – La rivelazione, Benny Watts ne La regina degli scacchi, Donald Clarke in Death of a Superhero, Samuel Brawne in Bright Star, Paul McCartney in Nowhere Boy e Whitey Winn in Godless.

