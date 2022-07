Chi è nato oggi 16 luglio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta il 16 luglio. Tra i festeggiati di oggi, non possiamo non citare l’attore statunitense Will Ferrell. Nato in California nel 1967, ha recitato in film come Elf – Un elfo di nome Buddy, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, Derby in famiglia, Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Semi-Pro, Land of the Lost, I poliziotti di riserva, Candidato a sorpresa, Duri si diventa, Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina, The Producers – Una gaia commedia neonazista e Vero come la finzione.

Avrebbe ricevuto tanti auguri oggi anche Ginger Rogers, nata in Missouri nel 1911, morta in California il 25 aprile 1995 e protagonista di tantissime pellicole tra cui ricordiamo Kitty Foyle, ragazza innamorata, Quarantaduesima strada, La danza delle luci, Cerco il mio amore, Cappello a cilindro, Follie d’inverno, Palcoscenico, Una donna vivace, Situazione imbarazzante, Frutto proibito, Al tuo ritorno, I Barkleys di Broadway, Il magnifico scherzo e Quarto grado.