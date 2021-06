Chi è nato oggi 16 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e a tutti i vip che spegneranno le candeline sulla torta il 16 giugno. Cento di questi giorni dunque a Daniel Brühl, nato a Barcellona nel 1978 e che sicuramente ricorderemo di aver visto interpetare Helmut Zemo in Captain America: Civil War e The Falcon and the Winter Soldier ma che ha recitato anche in film come Bastardi senza gloria, The Bourne Ultimatum, Il quinto potere, La spia e Rush e nella serie televisiva L’alienista.

È nato oggi in Inghilterra nel 1890 e morto a Santa Monica il 23 febbraio 1965 Stan Laurel, pseudonimo di Arthur Stanley Jefferson. Considerato, insieme al suo partner nel duo Stanlio e Ollio Oliver Hardy, uno dei più grandi comici di tutti i tempi, diresse lui stesso molti dei film che li vedevano protagonisti, vincendo due Oscar: il primo nel 1932 con il cortometraggio La scala musicale e il secondo alla carriera nel 1961.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com