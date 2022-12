Natale 2022: i regali beauty più belli

Per lui e per lei, Calendari dell’Avvento ed edizioni limitate… Scopri i regali beauty più belli per il Natale 2022!

Sempre originali, nonostante siano un grande classico, e soprattutto sempre graditi, preparare doni beauty per i propri cari è davvero un piacere. Nella confusione delle feste che si avvicinano, però, può capitare di sentirsi sopraffatti e di non riuscire a focalizzarsi su ciò che davvero piacerebbe alle persone che amiamo. Ma noi siamo qui per aiutarvi per suggerirvi i più bei regali di Natale su Douglas!

I Calendari dell’Avvento

Nato nel XIX secolo e poi perfezionato all’inizio del XX, il Calendario dell’Avvento è ormai un must delle feste natalizie. L’attesa del giorno di Natale che, quando eravamo piccoli, ci accompagnava per tutto dicembre, oggi rivive in creazioni beauty sempre più belle e raffinate, regalandoci il piacere di scoprire quale dono si cela dietro la porticina.

I Heart Revolution 12 Days Of Chocolate Advent Calendar

Tra i Calendari più piccoli, quelli da 12 caselline, ci sono gli imperdibili 12 Days Of Chocolate di I Heart Revolution, per quasi due settimane di illuminanti, pennelli e ombretti più dolci del cioccolato più dolce; quello di Sensai, ispirato al Kirie, l’arte giapponese di intagliare la carta, e che racchiude nelle sue caselline il più straordinario assortimento di prodotti make-up e skincare; Astra Lover che nasconde 12 full size tra trucchi e cosmetici; e Peace, Love & Florence, firmato Florence by Mills e dedicato ai best seller del brand, con in più alcune edizioni limitate.

Douglas Collection Make-Up Calendario Avvento 2022 Luxury Edition

Per ciò che riguarda i Calendari dell’Avvento da 24 o 25 caselle, invece, la catena di profumerie ne propone ben quattro firmati con il suo brand tra cui la luxury edition dedicata al make-up Douglas Collection con sorprese che vanno dagli essenziali per il maquillage, ai prodotti Skin Focus, fino a tanti utilissimi accessori. Delizioso e 100% vegan è Cotton Xmas Advent Calendar di inuwet, tutto in cotone e quindi riutilizzabile come portaoggetti per tutto l’anno, mentre per chi non rinuncia ai grandi marchi Giorgio Armani ha racchiuso in uno scrigno rosso fuoco 9 full size e 15 prodotti mini.

Regali di Natale per lei

Le destinatarie principali dei regali beauty, non giriamoci intorno, sono le donne di tutte le età. Mamme, amiche, nonne o fidanzate, tutte troveranno sotto l’albero, in una forma o in un’altra, un dono di bellezza. E i più gettonati sono i cofanetti.

Carolina Herrera Cofanetto Good Girl

E se Carolina Herrera prepara un coffret che racchiude la sua eau de parfum Good Girl, con la sua deliziosa bottiglia a forma di stiletto e le sue note di mandorla, gelsomino e fava tonka riprese dalla body lotion, Estée Lauder mette insieme un’intera routine skincare con All Day Hydration Set: crema da giorno, crema da notte, contorno occhi e siero per un’idratazione che dura tutto il giorno.

nudo Skin Essentials

Le più giovani (ma non soltanto loro!) impazziranno per Kylie Cosmetics Matte Liquid Lippenstift Ornament Limited Edition che conserva un rossetto liquido vegano dal finish matte all’interno di una graziosissima decorazione da appendere all’albero di Natale, chi ha un cuore green non potrà non apprezzare il kit Skin Essentials di nudo, senza microplastiche e con il packaging interamente realizzato in carta riciclabile.

Regali di Natale per lui

E infine l’uomo che si piace, e ci piace, bello, pulito e profumato. E, magari, anche barbuto.

Set regalo Proraso

E quindi niente è meglio di un set regalo come quello di Proraso che, all’interno di una scatola dal sapore vintage, farà trovare all’uomo del tuo cuore Beard Wash, Beard Balm e Beard Oil per far davvero onore al suo mento. Aquapower Prestige di Biotherm Homme, invece, contiene in un beauty case accattivante un gel idratante per il viso, un gel doccia rinfrescante per corpo e capelli e una schiuma da barba anti-irritazioni.

Acqua di Parma Colonia Gift Set

Colonia Gift Set, invece, è l’idea regalo firmata Acqua di Parma che celebra l’artigianalità italiana con una eau de cologne, un gel bagno e doccia e un deodorante spray dalle note fresche e agrumate del limone, della lavanda e del vetiver. Dalla collaborazione tra Collistar e The Bridge, altri due grandi brand italiani, nascono le beauty bag che all’interno di una trousse firmata dal marchio fiorentino racchiudono i prodotti più amati della linea Uomo di Collistar.

Cover photo by freepic.diller on Freepik