Chi è nato oggi 17 novembre: i compleanni glamour

Tra i tanti nati di oggi il mondo del cinema e della recitazione la fa decisamente da padrone! Tra chi spegne le candeline il 17 novembre, per esempio, c’è Carlo Verdone, nato a Roma nel 1950. Il suo debutto nello spettacolo è nel cabaret, sia in teatro che in televisione, e saranno proprio i suoi personaggi di maggior successo che porterà sul grande schermo nel suo primo lungometraggio da regista: Un sacco bello. A questo seguiranno moltissimi altri film di successo, da Bianco, rosso e Verdone, a Borotalco, a Viaggi di nozze, fino al più recente Benedetta follia, uscito nel 2018. Verdone è notoriamente un grande appassionato di medicina tanto da aver ricevuto, nel 2007, una targa che riporta parte del giuramento di Ippocrate dall’Università degli Studi Federico II di Napoli.

Da un italiano a una francese. Tra i nati oggi infatti troviamo anche Sophie Marceau, nata a Parigi nel 1966. Il suo più grande successo è probabilmente il film del 1980 Il tempo delle mele, ma nel corso della sua carriera ha recitato in moltissime altre opere sia francesi che internazionali come Braveheart e Il mondo non basta, il diciannovesimo capitolo della saga di 007. Dal 2007 al 2014 è stata legata al collega Chrisptopher Lambert, conosciuto sul set di Trivial.

Tra i personaggi famosi nati oggi 17 novembre facciamo gli auguri di buon compleanno a Rachel McAdams, nata in Canada nel 1978 e interprete di film come My Name Is Tanino, Hot Chick – Una bionda esplosiva, Mean Girls, Le pagine della nostra vita, 2 single a nozze – Wedding Crashers, Red Eye, La neve nel cuore, State of Play, Un amore all’improvviso, Sherlock Holmes, Il buongiorno del mattino, Midnight in Paris, La memoria del cuore, Questione di tempo, Il caso Spotlight, Doctor Strange, Disobedience, Game Night – Indovina chi muore stasera? e Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga.

Tanti auguri infine a Martin Scorsese, nato a New York nel 1942 e regista di moltissimi film di successo, a Danny De Vito, attore statunitense classe 1944 e all’attrice italiana Claudia Pandolfi, nata a Roma nel 1974.

