Chi è nato oggi 15 marzo: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 15 marzo? Tra i nati oggi troviamo Eva Longoria, attrice nata in Texas nel 1975 e diventata famosa grazie al ruolo della “casalinga disperata” Gabrielle Solis interpretato nella serie televisiva Desperate Housewives, personaggio che le ha anche fatto guadagnare una candidatura ai Golden Globes.

Festeggia il compleanno oggi anche Sabrina Salerno, nata a Genova nel 1968 e sex symbol assoluto del genere italo disco negli anni Ottanta. Tra le sue canzoni di maggior successo Sexy Girl, Boys (Summertime Love), capace di raggiungere la terza posizione nelle classifiche britanniche, e Siamo donne, presentata al Festival di Sanremo 1991 e cantata in coppia con Jo Squillo.

Fra i nati oggi anche il rapper Will.i.am, nato a Los Angeles nel 1975 e fondatore dei Black Eyed Peas. Anche da solista la sua carriera è degna di nota, con quattro album pubblicati e collaborazioni e singoli di successo come Scream & Shout con Britney Spears, Hall of Fame con i The Script, 3 Words con Cheryl Cole, ThatPower con Justin Bieber e This Is Love con Eva Simons.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 15 marzo David Cronenberg, nato a Toronto nel 1943 e regista di tanti film come Crash, Spider, A History of Violence, Cosmopolis, Maps to the Stars, Inseparabili, La promessa dell’assassino, Il demone sotto la pelle, Scanners, Videodrome, La mosca e A Dangerous Method.

